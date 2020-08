Nowe dynamiczne kafelki w Windows 10. Microsoft się nie postarał

Pasują jak pięść do nosa.





Co zmieni się w menu Start?

Najnowszy koncept dynamicznych kafelków przyjęty z niechęcią

Firma Microsoft od dłuższego już czasu planuje unowocześnić interfejs systemu Windows 10. Największe zmiany dokonają się w zakresie menu Start oraz systemowych ikon . Jeśli jesteście niecierpliwi, nowe menu Start możecie włączyć już teraz. Przygotowaliśmy nawet na ten temat krótki poradnik . Właśnie okazało się, że gigant z Redmond ma najwyraźniej kilka alternatywnych pomysłów na rozwój tego elementu UI.Według obecnej koncepcji, nowością są przede wszystkim przeprojektowane kafelki, korzystające z wyśrodkowanych ikon Fluent Design, znajdujących się na ich pierwszym planie. Tło za sprawą gradientu dopasowuje się kolorystycznie do wyglądu pozostałej części Menu Start. Na liście "ostatnio dodane" widnieje teraz ikona aplikacji pozbawiona ramki, naklejona na jasne lub ciemne tło. To właśnie ten wygląd da się aktywować z pomocą naszych podpowiedzi.Nowe menu Start w Windows 10. Włączycie je już teraz - przeczytajcie nasz poradnik. | Źródło: mat. własnyNa swoim najnowszym wideo umieszczonym w serwisie YouTube firma Microsoft chwali się wyglądem nowych ikon systemowych. Te wyglądają doprawdy schludnie i trudno mieć do nich jakieś większe zastrzeżenia. Nareszcie ich projekt został zunifikowany i chyba to właśnie jest kwestią najważniejszą. Problem pojawia się, gdy w pewnym momencie materiału Microsoft prezentuje to, jak wyglądają nowe dynamiczne kafelki (Live Tiles). Projekt graficzny wielu internautów oceniło jako zupełnie bezpłciowy.Dynamiczne kafelki według najnowszego projektu Microsoftu. Do Windows 10X może pasują, ale do Windowsa 10... Niespecjalnie. | Źródło: mat. własnyByć może Live Tiles w takim kształcie zadebiutują wyłącznie w systemie Windows 10X. Wydaje się, że Microsoft dopracował już wygląd nowego menu Start w "zwykłym" Windowsie 10 i przynajmniej przez jakiś czas nie będzie chciał go zmieniać.Jesteście zainteresowani zmianami w menu Start? A może w ogóle z niego nie korzystacie i jest Wam wszystko jedno?Źródło: Microsoft