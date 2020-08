Nowe opcje graficzne w Windows 10. Insiderzy już je testują

Użyteczna nowość.





Wybór karty graficznej dla danej aplikacji

Obecnie zaawansowani użytkownicy systemu Windows 10 wszelkiej maści zmian sposobu działania karty graficznej dokonują z poziomu oprogramowania towarzyszącemu sterownikowi graficznemu. To właśnie z poziomu Panelu sterowania NVIDIA posiadacze kart GeForce wybrać mogą domyślne GPU (zintegrowane lub dedykowane) dla każdej z aplikacji. Przedstawiciele Microsoftu uznali, że taka funkcja powinna być zintegrowana z systemem.W tym tygodniu firma Microsoft udostępniła nowy Windows 10 Insider Preview Build (20190). Jedną z najistotniejszych z wprowadzonych w nim zmian jest zaawansowana kontrola nad wszystkimi układami graficznymi, z których korzysta komputer. Wyboru GPU dla danego programu w najnowszym buildzie testowym Windows 10 dokonuje się z poziomu menu Ustawienia -> System -> Ekran -> Ustawienia Grafiki -> Gry -> Ustawienia graficzne.Nowe ustawienia graficzne w najnowszym buildzie Windows 10 przeznaczonym dla członków programu Windows Insider. | Źródło: Blogs.WindowsW tym miejscu użytkownik może samodzielnie określić, czy system Windows ma dokonywać wyboru odpowiedniego GPU w sposób automatyczny, czy też dana aplikacja wykorzystywać ma kartę graficzną wybraną przez użytkownika. Jak widać, proces wyboru GPU wygląda w zasadzie identycznie jak w przypadku dedykowanych temu narzędzi od NVIDIA i AMD.Panel sterowania NVIDIA daje dostęp do wielu zaawansowanych ustawień karty graficznej. | Źródło: mat. własneCzy zmiana była potrzebna? Z perspektywy zwykłego "usera" trudno mi ocenić, bowiem bardzo rzadko korzystałem z opisywanych tu ustawień w sterowniku graficznym. Wydaje się jednak, że wprowadzenie opisywanej opcji bezpośrednio w systemie znacząco uprości jej wyszukanie i korzystanie z niej. Być może w perspektywie integracja funkcji w Windowsie 10 doprowadzi do jej usunięcia ze sterowników AMD i NVIDIA?Źródło: Blogs.Windows