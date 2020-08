Chrome z funkcją, która wydłuży czas pracy na baterii

Może się przydać.





Skąd pobrać?

Nie da się ukryć, że Google Chrome to przeglądarka pochłaniająca dosyć dużo zasobów. Koncern regularnie obiecuje, że postara się wprowadzić zmiany mające zmienić ten stan rzeczy. Nie inaczej jest i tym razem. Jak się okazuje, do usługi trafi niedługo usprawnienie docelowo wydłużające czas pracy na baterii.Zespół TheWindowsClub odkrył bowiem testy specjalnego przełącznika umożliwiającego uruchomienie trybu oszczędzania energii na konkretnych stronach internetowych. Po aktywacji funkcji, witryny będą działać w ograniczonej liczbie klatek na sekundę, a wykonywanie skryptów zostanie spowolnione. Dzięki temu bateria ma być nieco mniej drastycznie eksploatowana.Nie da się ukryć, że nowość może okazać się przydatna zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy ze stron niekoniecznie wymagających naszego ruchu. Nie każdemu też zależy na prędkości i chce, by jego bateria w laptopie wytrzymała jak najdłużej. Przede wszystkim mówimy o funkcji opcjonalnej, z której wcale nie będzie trzeba korzystać.Kiedy ona zadebiutuje? Tego nie wie nikt, lecz z pewnością niezbyt prędko. Nie jest ona jeszcze nawet formalnie testowana – została dopiero odnaleziona w metatagach. Należy więc uzbroić się w solidną dawkę cierpliwości i oczekiwać kolejnych wieści.Przeglądarkę Google Chrome w wersji na Androida, Windowsa, Linuksa oraz macOS pobierzecie z naszej bazy plików:Źródło: TheWindowsClub / Foto. maxpixel.net