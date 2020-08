Prawo jazdy w aplikacji mobilnej. Sejm wyraził zgodę

Nareszcie!





Prawo jazdy w aplikacji mObywatel

mPrawo Jazdy w aplikacji mObywatel. | Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Punkty Karne w aplikacji mObywatel. | Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Aplikacja będzie pełnić funkcję pomocniczą

Udało się. Sejm przegłosował poprawki związane z przepisami o ruchu drogowym. Posłowie przyjęli zmiany, które pozwalają dokonywać rejestracji nowych samochodów przez Internet oraz jeździć bez konieczności trzymania prawa jazdy w portfelu. Już wkrótce Polacy będą mogli także korzystać z wirtualnego prawa jazdy w ramach aplikacji mObywatel. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.Jeśli jest jakaś aplikacja rządowa, którą warto zainstalować na swoim smartfonie, to jest nią z pewnością mObywatel . Darmowe narzędzie rozwijane przez Ministerstwo Cyfryzacji daje możliwość noszenia przy sobie (w smartfonie) wielu przydatnych na co dzień dokumentów - dowodu osobistego, legitymacji szkolnej, dowodu rejestracyjnego, polisy OC pojazdu, a wkrótce także prawa jazdy . Wystarczy założyć Profil Zaufany , pobrać apkę i uruchomić poszczególne usługi.mPrawo Jazdy, czyli prawo jazdy w smartfonie, znajduje się obecnie w fazie testów, w których biorę obecnie udział. W ramach zamkniętego programu pilotażowego udostępniono jakiś czas temu usługi mPrawo Jazdy oraz Punkty Karne. mPrawo Jazdy jest wirtualnym dokumentem poświadczającym uzyskane uprawnienia drogowe i już wkrótce w trakcie policyjnej kontroli będzie mogło ono zastąpić fizyczny dokument.Aktywując usługę Punkty Karne obywatel może z kolei zobaczyć liczbę aktywnych punktów karnych, a po kliknięciu na przycisk "Pokaż wszystkie naruszenia" uzyskać wiedzę na temat tego ile punktów otrzymał w jakich okolicznościach. Widnieje tam również komunikat dotyczący tego, kiedy wystawiono dany mandat, jaka była jego podstawa prawna i kiedy punkty stracą ważność.Co do zasady, nowela Prawa o ruchu drogowym przewiduje, że kierujący pojazdami posiadające polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania go przy sobie i okazywania go w razie kontroli drogowej. Policja dane sprawdzać będzie w centralnej ewidencji kierowców, a usługa aktywna w ramach aplikacji mObywatel pełniła będzie funkcję pomocniczą i usprawniającą proces.Istotnym novum zawartym w znowelizowanych przepisach są uproszczenia w procedurze rejestracji pojazdów - zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i wtórnika.Źródło: mat. własne