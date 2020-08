Facebook integruje Instagrama z Messengerem. Nadchodzi rewolucja

Coś się kroi.





Instagram połączony z Messengerem

O integracji platform należących do Facebooka da się usłyszeć od ponad roku. Wtedy też Mark Zuckerberg stwierdził, że będą podejmowane pierwsze kroki do połączenia użytkowników Facebooka, Instagrama, WhatsAppa oraz Messengera. Od tamtego czasu faktycznie zaimplementowano kilka funkcji, które potwierdzają słowa twórcy najpopularniejszego portalu społecznościowego.Część konsumentów w Stanach Zjednoczonych po wejściu na Instagrama została powitana pełnoekranowym powiadomieniem o „nowym sposobie komunikacji” na platformie. Mowa o niczym innym, jak o integracji Instagrama z Messengerem. Czym będzie się ona objawiać?Zamiast ikonki DM, w prawym górnym rogu interfejsu pojawi się znana grafika aplikacji Messenger. Po kliknięciu w nią… otworzy się tytułowy komunikator. Za jego pomocą będzie można oczywiścieTa ostatnia funkcja nie jest jeszcze aktywna u wczesnych testerów. Nie da się ukryć, że. Nic nie wskazuje bowiem na to, by Facebook zrezygnował z planów integracji swoich platform. Niektórym ten cel giganta może wydawać się bezsensowny, lecz żyjemy w czasach, gdy użytkownikom zależy na prostocie i wygodzie.Konieczność posiadania trzech osobnych aplikacji do komunikacji ze wszystkimi znajomymi raczej do prostych i wygodnych nie należy. Decyzja Facebooka jest wiec dosyć zrozumiała. Teoria pozostanie jednak teorią – dopiero w praktyce przekonamy się o sensie i skuteczności całego przedsięwzięcia.Źródło i foto: The Verge