Kernel Linux nareszcie ze wsparciem dla NTFS

Dobre wieści.





Co oznacza implementacja obsługi NTFS w Linux kernel?

Czas na NTFS w mac OS?

Miła niespodzianka dla wszystkich użytkowników systemów Linux. Do tej pory obsługa systemu plików NTFS w otwartoźródłowych systemach operacyjnych opierała się na implementacji NTFS-3G przy pomocy FUSE. Z nieskrywaną satysfakcją informuję, iż Paragon Software stworzyło właśnie łatkę dodającą obsługę NTFS 3.1 bezpośrednio w jądrze Linuxa. Obecnie obsługa NTFS następuje z poziomu userspace.Przede wszystkim większą wydajność operacji na plikach - o ile oczywiście zmiany zostaną zatwierdzone. Jeśli modyfikacja od Paragon Software zostanie zaakceptowana, to nie trzeba będzie instalować pakietów niezależnych, celem umożliwienia zapisu danych na NTFS (o ile te z jakiegoś powodu nie były udostępniane domyślnie z daną dystrybucją). Co więcej, łatwiejszy powinien być zarówno dual boot, jak i ratowanie plików z dysków z systemem Windows przy pomocy pendrive'a z Linuixem. Jednym słowem: zwiększy się wygoda korzystania z oprogramowania.Użytkownicy Linuxa podzielili się na zwolenników zmian i na tych, którzy uznają je za... zbyteczne. System plików NTFS jest bowiem używany raczej sporadycznie i przede wszystkim do zapisu i odczytu danych na partycjach z Windowsem. Nietrudno jednak podać przykład sytuacji z życia codziennego, w której obsługa NTFS jest realnie przydatna: odczyt danych z pendrive'a korzystającego z tego właśnie systemu plików.Microsoft niestety nie zadał sobie trudu implementacji obsługi innych niż własnych systemów plików w systemach Windows. Dbają o to deweloperzy niezależni. Ciekawi jesteśmy, czy obsługa NTFS zostanie wprowadzona za jakiś czas także w mac OS od Apple... Wierzycie w to, że może to nastąpić?W oczekiwaniu na wprowadzenie zmian, przejrzyjcie nasze artykuły na temat Linuxa. Jeśli jeszcze nie korzystaliście z żadnej z dystrybucji tego ciekawego OSu, powinniście spróbować. Sprawdźcie najładniejsze dystrybucje Linuxa , zobaczcie który Linux jest najlepszy dla graczy oraz zobaczcie który Linux na początek będzie dobrym wyborem.Źródło: Kernel.org