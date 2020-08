Gadu-Gadu ma już 20 lat. To pierwszy komunikator wielu Polaków

Powspominajmy.





Gadu-Gadu było przebojem

Tak wyglądało Gadu-Gadu w 2007 roku. | Źródło: mat. własne

"Z upływem lat aplikację popularność aplikacji stopniowo spadała przez zalewające ją treści marketingowe i funkcje uważane przez społeczność za zupełnie zbyteczne."

Gadu-Gadu w 2020 roku

Profil firmy w GG. Obecnie z komunikatora korzysta się głównie w biznesie. | Źródło: GG

Pobierz Gadu-Gadu w najlepszej wersji

Oj, jak ten czas leci. W 2000 roku miałem... 12 lat. W Polsce powołano wtedy urząd Rzecznika Praw Dziecka (lepiej późno niż wcale), w kinach wyświetlano film "Chłopaki nie płaczą", a w telewizji nadawać zaczęła stacja MTV Polska. To właśnie 15 sierpnia 2000 roku powstał pierwszy polski komunikator internetowy. Gadu-Gadu z miejsca podbiło serca Polaków.Pomysłodawcą i twórcą Gadu-Gadu (obecnie GG) jest informatyk Łukasz Foltyn. Już w 24 godziny od uruchomienia komunikatora w systemie zarejestrowało się ponad 10 000 użytkowników. Polacy chcieli ze sobą rozmawiać i pragnęli to robić w sposób nowoczesny - przez Internet.Proste w obsłudze i ładne od strony graficznej narzędzie pozwalało w wygodny sposób zgadywać się na weekendowe imprezy, podrywać koleżanki, z którymi wstydziliśmy się rozmawiać na żywo i prowadzić długie wieczorne rozmowy o sensie życia. Gadu-Gadu kochaliśmy za stabilne działanie, niskie wymagania sprzętowe, minimalizm oraz wyrażone w sposób graficzny emotikony. Wielu Polaków nawet dziś pamięta charakterystyczny dźwięk przychodzącej wiadomości. Uwielbialiśmy Gadu-Gadu. Do czasu.Gadu-Gadu było pierwszym komunikatorem na świecie użytym do dyskusji na orbicie okołoziemskiej. Rozmowę prowadzili użytkownicy oraz kosmonauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Rozmowa odbyła się 27 czerwca 2008 roku – w 30. rocznicę lotu pierwszego polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego.W 2011 roku Gadu-Gadu miało 7 milionów unikalnych użytkowników, którzy wysyłali ok. 300 milionów wiadomości dziennie.- tak właśnie pisaliśmy w naszej publikacji na temat kultowych programów i usług, które odeszły w niepamięć . I mieliśmy rację, prawda? Program na przestrzeni lat zmieniono w aplikację opasłą, pełną reklam i zbytecznych, nikomu nie potrzebnych funkcji. Obecnie GG jest w rękach firmy Fintecom.Obecnie GG dostępne jest w wersjach zarówno na komputery osobiste, jak i urządzenia z systemem Android. GG nadal żyje, a w kwietniu tego roku w obrębie komunikatora pojawiła się cała masa nowości . Z programu często korzystają firmy. To właśnie im GG sprzedaje krótkie numery nawet za 1000 złotych . Jaka jest popularność GG wśród Polaków? Zaryzykowałbym stwierdzenie, że niewielka. Ciekaw jestem ilu czytelników naszego serwisu wciąż korzysta z tego narzędzia?Jeśli kogoś z Was naszło na wspomnienia, to musicie wiedzieć, że w naszej bazie znajduje się Gadu-Gadu w jednej ze swoich najlepszych wersji. Mowa o Gadu-Gadu 6.1, które pobierzecie bezpłatnie z poniższego linku.Źródło: mat. własny