Wszystkie smartfony Huawei bez aktualizacji Google? Możliwy czarny scenariusz

Starsze smartfony Huawei bez aktualizacji i usług Google?

Huawei P40 Pro. Świetny smartfon, ale... pozbawiony dostępu do usług Google. | Źródło: mat. własny

Czy licencja Huawei zostanie przedłużona?

Google zawiesiło współpracę z Huawei jeszcze w maju zeszłego roku. Bezpośrednim powodem tego działania było umieszczenie Huawei na czarnej liście chińskich firm, stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Decyzja Donalda Trumpa niesie ze sobą daleko idące skutki - smartfony zaprezentowane po 16 maja 2019 roku nie mogły i wciąż nie mogą korzystać z usług Google. Rząd USA postanowił z czasem nieco złagodzić niektóre restrykcje, udzielając Huawei tymczasowej generalnej licencji (TGL), którą następnie kilkukrotnie przedłużał. Ta licencja właśnie wygasła.TGL (temporary general license) pozwalała współpracować Google z Huawei w zakresie dostarczania aktualizacji bezpieczeństwa oraz aktualizacji dla aplikacji Google na smartfony, które debiutowały w sprzedaży przed 16 maja 2019 roku. Tej nocy licencja wygasła i może to oznaczać kolosalne problemy zarówno dla Huawei, jak i użytkowników urządzeń tej marki.Najgorsze zapewne nie nastąpi i usługi Google pozostaną na wszystkich smartfonach, na których były do tej pory dostępne. Nie oznacza to jednak, że będą działały jak należy. Huawei nie będzie otrzymywać wsparcia od Google w sytuacji, w której zmiany w oprogramowaniu przyczynią się do utraty kompatybilności z apkami Google. To z kolei doprowadzi najpewniej do zaprzestania wydawania większych aktualizacji przez Huawei, które mogłyby coś zepsuć.Kolejny problem stanowi certyfikacja ze strony Google. Firma musi zatwierdzić każdy update pod kątem tego, czy jest on zgodny z Google Mobile Services. Zerwanie współpracy w tym zakresie prowadzić może do problemów z SafetyNet Attestation. Brak stosownego atestu to brak możliwości korzystania z wielu narzędzi umożliwiających płatności mobilne oraz aplikacji banków.Washington Post podaje, że Departament Handlu USA wciąż może odnowić TGL, jednakże ani agencja rządowa, ani Huawei nie zechciały skomentować faktu jej wygaśnięcia oraz tego, czy nastąpi jej przedłużenie. Co ciekawe, tymczasowa licencja była udzielona m.in. po to, aby amerykańskie firmy zdążyły zastąpić swoją infrastrukturę sieciową sprzętem innych firm. Kongres Stanów Zjednoczonych nie porozumiał się ostatecznie w kwestii alokacji pieniędzy na ten cel i pomocy przedsiębiorstwom, w związku z czym dotacje nie miały miejsca, a firmy nie podjęły stosownych działań. Być może właśnie z tego powodu tymczasowa generalna licencja po raz kolejny będzie przedłużona. Pytanie brzmi: dlaczego nie zrobiono tego do tej pory i doprowadzono do jej wygaśnięcia?Źródło: Washington Post