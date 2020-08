OnePlus i LG przyznają: Google blokowało instalację aplikacji Epic Games

Czy to początek wojny?





fot. Joshua Hoehne - Unsplash

Google i Apple swoimi decyzjami mogą rozpętać poważną wojnę z jedną z najważniejszych marek ostatnich lat. Konkretniej chodzi tutaj oczywiście o Epic Games oraz grę Fortnite. Kilkanaście godzin temu, tytuł został usunięty z App Store, a chwilę później także ze Sklepu Google. Teraz do sieci przedostały się informacje na temat tego, jakoby. Programiści ze wspomnianego studia wytoczyli amerykańskiej firmie pozew zakładającyOnePlus i Epic Games zawarły specjalną umowę, według której (zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach ), ostatnia z wymienionych firm oferuje ulepszoną wersję Fortnite na urządzenia mobilne z wyższą częstotliwością odświeżania obrazu, która będzie dostosowana do smartfonów OnePlus. W zamian za to, OnePlus miał preinstalować aplikację Epic Games na swoich smartfonach tak, aby trafiła ona do największej możliwej ilości klientów. Google szybko wkroczyło i zablokowało opisywaną umowę. Z nieznanych powodów amerykańska firma zrobiłaWedług OnePlus, Google obawiało się, iż aplikacja Epic Games będzie pozwalała na instalację i aktualizację wielu gier z pominięciem Sklepu Play. Podobnie sprawa wyglądała także w przypadku koreańskiego producenta, LG, który podpisał podobną umowę z Epic Games. Koreańczycy informowali Epic Games, iż Google nie pozwala na bezpośrednią dystrybucję aplikacji z pominięciem Sklepu Play. Mimo to firma zdecydowała się ją podpisać.oraz innymi programistami? Od dawna twórcy umieszczający swoje aplikacje i gry w App Store i Sklepie Play narzekają na ograniczenia oraz ogromne prowizje, które trafiają do amerykańskich producentów.Bardzo możliwe, że to właśnie może byćŹródło: PhoneArena / fot. Joshua Hoehne - Unsplash