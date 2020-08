Masz Poco F2 Pro? Nie pobieraj tej aktualizacji

Lepiej poczekaj, bo...





Masz POCO F2 Pro? Nie instaluj najnowszej aktualizacji

Problem z Netflixem powodują zmiany w zakresie systemu zabezpieczeń Widevine DRM. | Źródło: Mi.com

Xiaomi o problemie wie, ale...

POCO F2 Pro zasługuje na Twoją uwagę

Całkiem zgrabny, czyż nie? | Źródło: mat. własne





Wiele dobrego powiedzieć można na temat smartfonów Xiaomi, ale tyleż samo złego da się zarzucić oprogramowaniu tego producenta. Ze względu na problemy z dostosowywaniem "czystego" systemu Android na swoje urządzenia, Xiaomi wycofało się z programu Android One . Niestety, sytuacja nie wygląda wcale lepiej w przypadku stopnia dopracowania autorskiego softu o nazwie MIUI. Boleśnie przekonali się o tym posiadacze popularnego POCO F2 Pro.Od jakiegoś czasu firma Xiaomi udostępnia stabilną wersję MIUI 12 w wersji Global. Jak się okazuje, system nie jest tak dopieszczony, jak można by się było tego spodziewać. Nieprzyjemna niespodzianka czeka na posiadaczy smartfonów POCO F2 Pro, którzy korzystają z serwisu streamingowego Netflix MIUI 12 wprowadza zmiany w zakresie zabezpieczeń Widevine DRM. O ile do tej pory urządzenie oferowało najwyższy poziom zabezpieczeń L1, to z niewiadomych przyczyn najnowsze oprogramowanie MIUI 12.0.1.0 obniża go do poziomu L3. Przekłada się to na brak możliwości oglądania filmów na Netflixie w rozdzielczości HD.Xiaomi jest świadome tego, że pokpiło sprawę i zapowiedziało już poprawkę. Nie wiadomo niestety kiedy zostanie udostępniona, ale z pewnością nie stanie się tak "od ręki". Przypominam, że usterki wprowadzane marcową aktualizacją, która "wyłączyła" tryb HDR w smartfonach Redmi Note 8 Pro usuwano przez trzy miesiące.Miejmy tylko nadzieję, że MIUI 12 udostępniane dla innych smartfonów Xiaomi nie zawiera podobnych wpadek.Smartfon POCO F2 Pro jest jednym z najtańszych na świecie urządzeń korzystających z układu Snapdragon 865 z modemem 5G. W naszych pierwszych wrażeniach zwróciliśmy uwagę na m.in. jego atrakcyjny wygląd, solidne wykonanie, świetną wydajność, ładny wyświetlacz i przyzwoity aparat. W oczekiwaniu na jego recenzję śledźcie uważnie nasze wpisy, w których podpowiadamy gdzie kupić najtaniej POCO F2 Pro . Dość powiedzieć, że czasem da się go "dorwać" za ok. 1600 złotych!Źródło: MI