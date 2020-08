5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #197]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Cake Cena: 0 zł / Android: 4.4 i nowsze

Darmowa aplikacja do nauki języka angielskiego. Wykorzystuje fragmenty materiałów wideo z serwisu YouTube. Uczymy się nowych słów i zwrotów, ćwiczymy wymowę itd.



Dodatkowym atutem jest możliwość subskrybowania ulubionych kanałów.





Cake - Pobierz Big File Cleaner Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 5.0 i nowsze

Narzędzie do wyszukiwania i usuwania plików, które zajmują najwięcej miejsca w pamięci smartfona. Wystarczy, że wskażemy folder do skanowania oraz minimalny rozmiar pliku.





Big File Cleaner - Pobierz Concepts Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 8,99 zł-139,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Rozbudowany tytuł do rysowania, szkicowania, tworzenia schematów itp. Oferuje różnego rodzaju narzędzia (pędzle, ołówki itp.), płótno o dowolnych wymiarach, obsługuje warstwy.



Gotowe projekty możemy zapisać w popularnych formatach graficznych. Cześć opcji wymaga wykupienia subskrypcji.





Concepts - Pobierz Robotics! Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,29 zł-469,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Walki robotów z przymrużeniem oka. Uczymy naszego robota określonych ruchów, ulepszamy wyposażenie i stajemy do pojedynków z innymi graczami.



Wszystko w starannie wykonanej, rysunkowej oprawie graficznej.





Gra logiczna oparta (luźno) na zasadach fizyki związanych z magnesami. Naszym zadaniem jest takie ustawianie magnesów, by przesunąć czerwoną kulę do określonego punktu.



Nie zabrakło oczywiście rozmaitych przeszkód czy zmian urozmaicających rozgrywkę.





Ionitron - Pobierz

To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!



