Microsoft po cichu pozbawił Menedżer urządzeń w Windows 10 ważnej funkcji

Na urządzeniach z systemem Windows 10 wszelkiego rodzaju sterowniki można pobierać i instalować na wiele sposobów – ręcznie lub automatycznie. W tym celu można korzystać z programów producentów sprzętu, osobiście wyszukiwać sterowników w sieci, a także używać Menedżera urządzeń. To powiedziawszy, okazuje się, że Menedżer urządzeń właśnie został przez Microsoft z pewnych funkcji związanych z instalacją sterowników okrojony. Nie jest to jednak zła wiadomość.Jak wiadomo Menedżer urządzeń w Windows 10 pozwala na wyszukanie aktualizacji sterownika dla dowolnego zainstalowanego urządzenia. Wystarczy kliknąć na nazwę urządzenia i wybrać opcję „Aktualizuj sterownik”. Wówczas naszym oczom ukazuje się okienko z dwiema opcjami do wyboru – pierwsza polega na wyszukaniu sterowników automatycznym, a druga na ręcznym. Jeszcze do niedawna w ramach wyszukiwania automatycznego system przeszukiwał i sam komputer, i Internet (a w zasadzie serwery Microsoftu), natomiast teraz przeszukuje sam komputer.Osoby przyzwyczajone do aktualizowania sterowników za pośrednictwem Menedżera urządzeń mogą poczuć się nieco zagubione. W końcu, zmiana nie została przez Microsoft w żaden sposób ogłoszona, a wprowadzona po cichu, w jednej z ostatnich aktualizacji.Co ważne, Microsoft wcale nie pozbawił użytkowników systemu Windows 10 możliwości automatycznego wyszukiwania sterowników dostępnych w sieci. Ta funkcja po prostu została przeniesiona – do usługi Windows Update.Od teraz, aby sprawdzić, czy dla naszych sterowników dostępne są jakiekolwiek aktualizacje, należy udać się do opcji usługi Windows Update (Ustawienia -> Aktualizacje i zabezpieczenia -> Windows Update), a następnie kliknąć w napis o treści „Wyświetl aktualizacje opcjonalne”. Jeżeli jakiekolwiek sterowniki będą wymagać aktualizacji, dokładnie w tym miejscu wyświetli się o tym stosowna informacja. Za pośrednictwem tego miejsca samą aktualizację będzie można też pobrać – po czym jej instalacja dokona się automatycznie.Przenosząc opcję wyszukiwania sterowników w sieci z Menedżera urządzeń do usługi Windows Update Mictosoft zdecydowanie ten proces uprościł. Już nie trzeba wyszukiwać tych sterowników odrębnie dla każdego urządzenia. To dlatego, że w Windows Update sterowniki odnajdowane są od razu dla wszystkich urządzeń. Oczywiście, użytkownicy nadal mogą wybrać, dla jakiego sprzętu sterowniki zainstalować, a dla jakiego nie.Źródło: Windows Latest