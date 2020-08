WhatsApp z synchronizacją czatów między platformami. Nareszcie

O tak!





Mimo że WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów na rynku, to niestety we wielu aspektach trudno nazwać go przejrzystym i intuicyjnym. Jeśli nie używacie tej aplikacji, to z pewnością zdziwi Was fakt, że nie oferuje on możliwości synchronizacji pomiędzy np. systemami Android lub iOS. Na szczęście taka opcja może do usługi trafić już stosunkowo niedługo.