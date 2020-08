Microsoft nie pozwoli usunąć nowego Edge z Windowsa 10. To już przesada

Tak nie powinno być.





Zobacz również: Microsoft Edge nie pozwalał używać wyszukiwarki od Google

Rozpoczynając w styczniu publiczne wdrażanie Microsoft Edge, etapowo przenieśliśmy klientów systemu Windows do nowej wersji przeglądarki. Pragniemy upewnić się, że wszyscy użytkownicy oprogramowania Windows posiadają najnowszą usługę Microsoft Edge ze względu na oferowaną przez nią wydajność, prywatność, ochronę, produktywność oraz funkcje wsparcia.

Nowa wersja Microsoft Edge daje konsumentom pełną kontrolę nad opcją importu danych zapisanych w starszej odsłonie przeglądarki. Najnowsza wersja Microsoft Edge zawarta jest w aktualizacji systemu Windows – z tego też powodu opcja jej odinstalowania lub użycia starszego wariantu Microsoft Edge nie będą dłużej dostępne.

Microsoft Edge - jak usunąć?

Źródło: wł.

Źródło: wł.

Źródło: wł.

Microsoft ma pełne prawo reklamować swoją nową przeglądarkę w systemie Windows 10 i zachęcać do niej użytkowników. Obydwie usługi należą do giganta z Redmond, więc takie postępowanie jest w pełni zrozumiałe. Problem pojawia się w momencie, gdy zachęta zamienia się rozkaz.Nie miałem nic przeciwko, gdy na moim komputerze pojawił się nowy Microsoft Edge. Ba! Nawet przetestowałem tę przeglądarkę i byłem miło zaskoczony. Nie zamierzam jednak na dłuższą metę przesiadać się z Google Chrome, więc platformę od Microsoftu po prostu usunąłem. Niezmiernie zirytował mnie więc fakt, że tak czy siak zostanę zmuszony do posiadania na swoim komputerze czegoś, czego nie chcę.„Po co dramatyzujesz? Pewnie to jakieś plotki” – w myślach części osób być może pojawiło się to pytanie. Niestety nie, koncern opublikował oficjalne oświadczenie nazwane po prostu – „Brak możliwości odinstalowania Microsoft Edge”.Jak możemy wyczytać na stronie pomocy:Ostatnie zdanie jest dosyć wymowne i nie pozostawia żadnych złudzeń. Na szczęście niektórzy użytkownicy odkryli już nieoficjalny sposób na obejście decyzji Microsoftu W celu usunięcia przeglądarki należy wejść do folderu, gdzie znajduje się plik "setup.exe" Microsoft Edge. U mnie jest to:Następnie zaznaczamy wcześniej wspomniany element, klikamy w przycisk "Plik' oraz wybieramy opcję "Otwórz program Windows PowerShell", a potem "Otwórz program Windows PowerShell jako administrator".W otwartym oknie wywołujemy wiersz poleceń komendą. Zatwierdzamy klawiszem "Enter", a następnie wpisujemy. Ponownie zatwierdzamy. Po chwili wszystkie pliki Microsoft Edge powinny zniknąć.Smuci niestety jednak sam fakt zmuszania użytkowników do instalacji Microsoft Edge.Źródło i foto: Microsoft