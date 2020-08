BSOD w Windows 10. Intel opracował rozwiązanie problemów

Zapomnij o niebieskich ekranach śmierci.





BSOD w Windows 10 - wina leży po stronie sterowników

Sterowniki Intel Wi-Fi

19.51.30.1 dla układów Intel 7265, 3165 i 3168

dla układów Intel 7265, 3165 i 3168 20.70.18.2 dla układów Intel 8265 i 8260

dla układów Intel 8265 i 8260 21.110.1.1 dla układów Intel AX201, AX200, 9560, 9260, 9462 i 9461

Aplikacja Intel Driver & Support Assistant sama rozpozna konfigurację Twojego komputera i zaproponuje dla niego najnowsze sterowniki firmy Intel. | Źródło: mat. własne

Niebieski ekran śmierci to coś, co w systemie Windows 10 uświadczyć można było do tej pory niezwykle rzadko. Niestety, w ostatnim czasie użytkownicy systemu Microsoftu z całego świata zaczęli donosić o problemach i cyklicznie pojawiających się BSOD-ach, uniemożliwiających komfortową zabawę i pracę. Okazuje się, że winowajcą wcale nie była któraś z najnowszych aktualizacji OSu rozwijanego przez giganta z Redmond.Problematyczne okazały się sterowniki firmy Intel przeznaczone dla modułów Wi-Fi oraz Bluetooth stosowanych w komputerach osobistych. Te nie wykazywały chęci poprawnej współpracy z aktualizacją Windows 10 May 2020 Update, w związku z czym musiały zostać zaktualizowane. Intel na swoim serwerze łatki udostępnił już 4 sierpnia, ale dopiero teraz dostarczane są one powoli szerokiemu gronu odbiorców.Przedstawiciele Intela donoszą, że to sterownik Wi-Fi odpowiadał za lwią część sytuacji, w których osoby korzystające z Windowsa 10 widziały słynny "niebieski ekran śmierci". Aktualizacja sterowników Bluetooth zostały wydane niejako "przy okazji" i "na wszelki wypadek". Mimo to zawierają one dość ważne usprawnienia z zakresu wydajności i bezpieczeństwa.Nowe sterowniki Wi-Fi zostały wydane w trzech wersjach, przeznaczonych dla różnych układów:Istnieje duża szansa na to, że nowa wersja sterowników nie została jeszcze udostępniona na Wasz komputer za pośrednictwem Windows Update. Jeśli nie macie zamiaru czekać na automatyczną aktualizację, przejdźcie do sekcji Windows Update i kliknijcie na przycisk "Sprawdź aktualizacje". To również nie musi stanowić gwarancji sukcesu.Najlepszą metodą na pobranie najnowszych sterowników jest skorzystanie z bezpłatnej aplikacji, którą pobrać możecie za pośrednictwem naszej bazy plików. Ta automatycznie wyszuka nowe sterowniki, pobierze je i zainstaluje.Źródło: Intel