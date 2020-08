Nowe Ubuntu Kylin jest przepiękne. Działa wydajniej nawet o 46%

Jeden z najładniejszych Linuxów z 418 poprawkami.





Ubuntu Kylin z nową aktualizacją

Interfejs systemu Ubuntu Kylin 20.04.1. | Źródło: Ubuntu Kylin

Ubuntu Kylin 20.04.1 już w naszej bazie plików

Za co kochamy Linuxa? Powodów jest cała masa. Dla niektórych najmocniejszy argument stanowi fakt, że jest to oprogramowanie darmowe. Inni cenią sobie to, że soft tworzony jest na zasadach open source i każdy może go modyfikować oraz uzyskać wgląd w jego kod. Bezapelacyjną zaletą systemu jest też kolosalny wybór przeróżnych jego dystrybucji. W morzu różnych propozycji nietrudno jest znaleźć coś ciekawego. Znacie już Ubuntu Kylin? Powinniście!Osoby odpowiedzialne za rozwój Ubuntu Kylin ogłosiły premierę jego najnowszego wydania. Największą ze zmian w wersji 20.04.1 jest znacząco usprawnione środowisko graficzne UKUI 3.0 (Ubuntu Kylin User Interface), które prezentuje się, co tu dużo mówić, prześlicznie. To co widzicie przypomina Wam nieco ulepszonego, ładniejszego Windowsa 7? Nic dziwnego, też dostrzegam bardzo mocną inspirację!GUI to fork MATE, będącego forkiem GNOME2. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, czyż nie?Ubuntu Kylin 20.04.1 zawiera łącznie aż 418 różnego rodzaju aktualizacji oraz mniejszych i większych usprawnień w stosunku do wersji 20.04. Twórcy informują o ważnych poprawkach z zakresu bezpieczeństwa, usuniętych bugach, lepszej stabilności działania, zoptymalizowanym wsparciu dla 4K, a także wydajności 3D wyższej o 46%. To musi robić wrażenie.Mocno akcentuje się zmiany w animacja, adaptywnej transparentności UI menu startowego, poprawkach na pasku zadań oraz dodaniu wielu przydatnych skrótów klawiszowych. Nowa wersja Ubuntu Kylin dystrybuowana jest wraz z najnowszymi wersjami aplikacji WPS Office i VSCode.Jeśli chcecie poznać bliżej Ubuntu Kylin 20.04.1, wystarczy przejść do odpowiedniego działu w naszej bazie oprogramowania. Znajdziecie w niej zarówno Ubuntu Kylin 20.04.1 LTS dla komputerów osobistych, jak i wariant stworzony z myślą o mikrokomputerach Raspberry Pi.system Ubuntu Kylin nie jest dostępny w języku polskim, natomiast obsługa wersji angielskiej nie powinna stanowić dla Was problemu.Źródło: Ubuntu Kylin