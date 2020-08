Android TV z odświeżonym interfejsem. W końcu będzie przejrzyście

Udane przeprojektowanie.





Android TV - nowości

Odświeżony ekran główny

Źródło: Google

Szybsza subskrypcja

Źródło: Google

Google poinformowało o nowościach, które już niedługim czasie trafią do systemu Android TV. Użytkownicy mogą liczyć na m.in.. Zabieg ten ma pomóc w szybszym odnajdywaniu poszukiwanych funkcji oraz treści. Ponadto usprawniony zostanie proces zakupu subskrypcji na konkretne platformy.Jak twierdzą przedstawiciele koncernu, do tej pory znalezienie czegoś interesującego potrafiło zająć nawet 11 minut. Niezbyt intuicyjne rozmieszczenie skrótów do programów czy filmów i seriali skutkowało zniechęcaniem konsumentów do dalszego korzystania z Android TV.Nadchodząca aktualizacja ma to wszystko przyspieszyć.– wliczają się w to aplikacje od Google oraz najczęściej używane usługi. Znajdzie się też miejsce dla nowości rodem z YouTube.Na samej górze interfejsu pojawiać się będą panele z treściami znajdującymi się obecnie u szczytu popularności. Zainteresowany użytkownik otrzyma opcję obejrzenia zwiastuna danego filmu oraz serialu, a także możliwość przejścia do platformy, na której produkcja docelowo się znajdzie.Żyjemy w czasach, gdzie odzwyczaja się nas od wykonywania zbyt wielu czynności. Wszystkie procesy są upraszczane do minimum. Potwierdza to decyzja Google o opcji kupowania subskrypcji na wybraną usługę poprzez zaledwie dwa kliknięcia. Funkcja została nazwana „Subscribe & Install” i pozwala zaoszczędzić czas tracony na wypełnianiu każdego formularza z osobna.Jeśli mamy wpisane dane karty kredytowej w ustawieniach, to będą one automatycznie pobierane i w mgnieniu oka zatwierdzane. Niewątpliwie to usprawnienie przyda się części użytkownikom.Mamy niestety również niezbyt dobrą wiadomość. Wszystkie wyżej opisane. Google uspokaja, że trafią one również na resztę rynków. Termin nie został jednak podany, więc należy uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Google / Foto. instalki.pl