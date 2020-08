Microsoft xCloud nie pojawi się na sprzętach Apple. Dlaczego?

Producent jest zawiedziony.





Apple się broni





Microsoft xCloud to usługa bardzo podobna do Google Stadia - całość opiera się o wirtualną rozrywkę przy wykorzystaniu streamingu gier. Okazuje się, że posiadacze sprzętów z jabłkiem w logo. Dlaczego? Jak twierdzi amerykańska firma, nikt nie jest w stanie znaleźć sposobu na to, aby przenieść wizję grania w chmurze na urządzenia łączące się ze sklepem z aplikacjami App Store.Sprawa rozbija się o restrykcyjne filtry orazTytuły proponowane przez Microsoft są zatwierdzone przez organizację ESRB, co sugeruje, iż Apple nie powinno kompletnie sprawdzać ich po raz kolejny, przed zatwierdzeniem.To nie pierwszy raz, kiedy Apple robi problemy powiązane z grami. Warto przypomnieć sytuację ze. Aplikacja wyświetlała kopię komputera osobistego użytkownika na smartfonie. To samo tyczyło się programu Shadow, który pozwala na zdalne sterowanie komputerem z dowolnego miejsca na świecie - za pośrednictwem smartfona.Microsoft twierdzi, iż mimo niepowodzeń dalejAmerykańska firma wie, że posiadacze smartfonów oraz tabletów z jabłkiem w logo są bardzo dużym odsetkiem klientów, który mógłby być zainteresowany rozgrywką za pośrednictwem chmury. Utrata tego typu segmentu byłaby dla giganta z Redmond bardziej niż dotkliwa.Apple znane jest z tego, iżMożliwe więc, że tym razem będziemy mieli do czynienia z ogromnym patem. Biorąc jednak pod uwagę prowizje płynące do kieszeni firmy z Cupertino wprost z App Store jest niemal pewne, iż obaj amerykańscy giganci w końcu się dogadają.Źródło: BBC / fot. Microsoft