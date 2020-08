Samsung obiecuje trzy lata aktualizacji dla swoich smartfonów

Czy firmie uda się z tego wywiązać?





Samsung wprowadza nową politykę aktualizacji





fot. Jonas Leupe - Unsplash

Jak wszyscy wiemy, sprawa aktualizacji smartfonów z Androidem to dość drażliwy temat. Jedni producenci w ogóle nie aktualizują swoich sprzętów, inni dbają o to, aby co miesiąc do użytkowników trafiały poprawki bezpieczeństwa. Google kilka lat temu wywołało swoistą rewolucję obiecując posiadaczom smartfonów Pixel trzy lata bezwzględnych aktualizacji. Wygląda na to, że Samsung chce pójść tym samym śladem. Koreańska firma w przypadku swoich flagowych konstrukcjiSamsung oficjalnie potwierdził, iż flagowe smartfony będą otrzymywały aktualizacje Androida przez trzy lata od momentu wydania urządzenia. Koreańska firma przekazała także, iż tyczy się to takich konstrukcji, jak smartfony z serii. Zasadniczo oznacza to więc, że posiadacze wyżej wymienionych smartfonów mogą spodziewać sięCo może także robić wrażenie to fakt, iż Samsung nie pominął swoich smartfonów, które zostały zaprezentowane w 2019 roku. Urządzenia takie, jakakże będą otrzymywały aktualizacje przez trzy lata od oficjalnego wydania. Oznacza to, że najprawdopodobniej ich cykl aktualizacjiMożna śmiało założyć, iż tego typu wiadomość dotyczy także flagowych tabletów Samsunga – takich modeli, jakOba sprzęty powinny również otrzymywać aktualizacje do nowych wersji Androida przez trzy lata od momentu ich wydania.Na to czy Samsung wywiąże się ze swojej obietnicy trzeba będzie jeszcze poczekać. Koreańczycy zmierzają jednak w dobrą stronę, a za nimiŹródło: PhoneArena / fot. Jonas Leupe - Unsplash