Menu Start z Windows 10 z motywem z Windows 7? Proszę bardzo

Interesująca wizualizacja.





Co wyjdzie z połączenia menu Start z Windows 10 i Windows 7? Nic dobrego

Menu Start w Windowsie 10 z elementami motywu Windowsa 7. | Źródło: @Futur3Sn0w z Twittera

Nowe menu Start w Windows 10 już jest

Sposób na włączenie nowego menu Start jest niezwykle prosty. | mat. własne

Utalentowani miłośnicy wszelakiej maści oprogramowania co rusz opracowują różnego rodzaju wizualizacje, pozwalające uzyskać wgląd w to, jak mogłaby wyglądać alternatywna rzeczywistość. Dzięki ich radosnej twórczości widzieliśmy już choćby system Windows 98 z Fluent Design , czy też Windows 10 z interfejsem z Windows 95 . Tym razem zobaczyć możemy jak wyglądałoby menu Start z Windows 10 z motywem rodem z Windowsa 7.Użytkownik Twittera o pseudonimie @Futur3Sn0w postanowił sprawdzić co wyszłoby z mariażu interfejsu Windowsa 10 i Windowsa 7 w najczęściej chyba omawianym ostatnio elemencie interfejsu "dziesiątki" - menu Start. W koncepcie pozostawiono wprawdzie Live Tiles, ale wykorzystano design UI bazujący w dużej mierze na tym, co na co dzień obserwuje ok. 20% użytkowników komputerów osobistych z całego świata, korzystających z "siódemki". Połączone motywy prezentują się... no cóż, sami oceńcie.Na moje oko nowe menu Start wygląda znacznie lepiej - zgodzicie się z takim stwierdzeniem? Nie wiecie jak ostatecznie wygląda usprawniony element interfejsu? Czytajcie zatem dalej.Jakiś czas temu dzieliliśmy się z Wami prostą metodą na to jak włączyć nowe menu Start w Windows 10 jeszcze przed jego oficjalną premierą. Polecam ją wypróbować - odświeżony wygląd interfejsu jest dużo nowocześniejszy i czytelniejszy od dotychczasowego.Nowy interfejs od obecnego różni się przede wszystkim przeprojektowanymi kafelkami, które korzystają z wyśrodkowanych ikon Fluent Design, znajdujących się na ich pierwszym planie. Tło za sprawą gradientu dopasowuje się kolorystycznie do wyglądu pozostałej części Menu Start. Na liście "ostatnio dodane" widnieje ikona aplikacji pozbawiona ramki, naklejona na jasne lub ciemne tło. Obecnie znajduje się ona w "boxie".Źródło: Twitter @Futur3Sn0w