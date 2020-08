WhatsApp podejmuje kolejny krok w walce z fake newsami

Komunikator z nową, przydatną funkcją.





Szybka weryfikacja informacji we WhatsAppie

Prezentacja funkcji szkła powiększającego w aplikacji WhatsApp. | Źródło: WhatsApp

Nowa funkcja nie zagraża Twojej prywatności

Wszelkiego rodzaju media społecznościowe i internetowe komunikatory to miejsca, w których fałszywe informacje rozprzestrzeniają się niczym wirusy – w zastraszającym tempie. Na szczęście, firmy odpowiadające za tego typu serwisy i aplikacje coraz częściej sięgają po rozwiązania, które maja temu procesowi zapobiegać, a jeśli nie, to przynajmniej go ograniczać. Jedną z nich jest należący do Facebooka WhatsApp, który w związku z walką z fake newsami postanowił wprowadzić do swojego komunikatora nową funkcję.Na czym nowa funkcja polega? Dzięki niej użytkownicy komunikatora ujrzą ikonę szkła powiększającego obok wiadomości, która została przekazana dalej co najmniej pięć razy. Kliknięcie w tę ikonę zaowocuje przeniesieniem do wyników internetowego wyszukiwania na temat treści przekazanych w wiadomości. To powinno ułatwić weryfikację uzyskanych informacji.WhatsApp zaprezentował, w jaki sposób funkcja działa, na przykładzie wiadomości zawierającej link do artykułu o tym, że woda, w której został ugotowany czosnek, ma być rzekomo lekiem na COVID-19. Skorzystanie z ikony szkła powiększającego prowadzi do wielu tekstów, które ujawniają, że powyższa informacja nie jest prawdziwa.Oczywiście, wiarygodność informacji, która w jakikolwiek sposób do nas dotarła, można sprawdzić ręcznie, przeprowadzając samodzielny „risercz” z pomocą wyszukiwarki Google. Niemniej, nowa funkcja WhatsAppa ten proces ułatwia i przyspiesza, wręcz zachęcając do sprawdzenia, czy nie mamy do czynienia z fake newsem.Co ważne, WhatsApp zaznacza, że nigdy nie czyta wiadomości użytkowników. Gdy nowa funkcja jest używana, treści tych wiadomości są po prostu umieszczane przez aplikację w wyszukiwarce internetowej.Funkcja szkła powiększającego jest stopniowo wprowadzana do WhatsAppa od dwóch dni. Na razie dostęp do niej uzyskają mieszkańcy tylko Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Włoch, Irlandii, Meksyku, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii, korzystający z WhatsAppa na urządzeniach z Androidem, z iOS lub w przeglądarce internetowej (Whatsapp Web). Jej pojawienie się w innych krajach, także w Polsce, jest zapewne tylko kwestią czasu.WhatsApp nie po raz pierwszy zabrał się za walkę z fake newsami szerzonymi za pośrednictwem jego usługi. W kwietniu w komunikatorze wprowadzono bowiem zmianę, która sprawiła, że wiadomość, która została podana dalej ponad pięć razy mogła zostać podana jeszcze dalej tylko jednemu kontaktowi jednocześnie. To przyniosło pożądane skutki – w ciągu zaledwie trzech tygodni ilość viralowych wiadomości spadła w usłudze o 70%.Pamiętajcie, że WhatsAppa pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: WhatsApp , fot. tyt. Canva