HP zaskakuje. Aktualizuje tak starą drukarkę, która ma sterowniki nawet do Windowsa XP

Jak długo producenci udostępniają aktualizację oprogramowania do swoich sprzętów? Flagowe telefony z Androidem najczęściej dostają dwa nowe duże wydania systemu, niższe modele mogą nie otrzymać nawet jednego. Desktopowe systemy operacyjne dostają poprawki znacznie dłużej, np. Windows 7 od października 2009 roku cieszył się wsparciem do stycznia 2020 roku. Tymczasem dzisiejszego poranka zastało mnie niemałe zdziwienie.

Od lat używam jednej z drukarek HP, która lata pełnego wsparcia (dostęp do drukowania różnych szablonów przez sieć) ma już za sobą. Rok temu producent częściowo wyłączył usługi internetowe. Zostawił ePrint (wysyłanie zadań do druku z każdego miejsca z dostępem do Internetu na unikalny adres e-mailowy drukarki) i wysyłanie skanów na adresy mailowe bezpośrednio z ekranu urządzenia wielofunkcyjnego (przydatne, kiedy i tak chcemy wysłać sam skan, a nie potrzebujemy pisać całego maila).

Aktualizacja i poprawki dla drukarki po wielu latach

Mimo lat, aplikacja mobilna i obsługa na Androidzie wciaż w formie / foto. Własne - Instalki.pl

Nowy trend długiego wsparcia? Mam taką nadzieję

Firma regularnie wprowadza też nowe modele. Nawet pod koniec lipca. Spodziewałem się, że z racji wygaszania wsparcia, wkrótce nie będę mógł drukować i skanować aplikacją z telefonu czy używać innych możliwości poza drukiem i skanem z PC. Zapewne myślałbym o wymianie urządzenia wielofunkcyjnego na nowszy model.Tym większe było moje zdziwienie, kiedy włączyłem rano moje urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart 6520 e-All-in-One, a przy podejściu i chęci wyjęcia dokumentu z podajnika, zobaczyłem pasek pobierania aktualizacji na ekranie. Nie wiedziałem jak stary jest to model, ale byłem pewien, że ma na karku bardzo wiele lat, w końcu sam używam go nie od dziś. Po poszukiwaniach w sieci zauważyłem, że musi być naprawdę leciwy, bo w sekcji pobierania na stronie producenta ma nawet sterowniki dla Windowsa XP! Wciąż nie jestem w 100 proc. pewien, kiedy miało miejsce wprowadzenie do sprzedaży, ale najpewniej odbyło się w 2012 roku, więc opisywana drukarka HP ma już 8 lat.Po dość długim procesie pobierania i przetwarzania aktualizacji, drukarka nie tylko działa lepiej niż ostatnimi czasy (miałem pewne problemy przy obsłudze przez telefon), ale nawet wróciły szablony! Nie ma dodatkowych wzorów firm trzecich (np. kalendarz Google czy malowanki Disneya), ale ponownie mogę przygotować całkiem sporo predefiniowanych przez HP wydruków. W tym kalendarze, papier na listę zadań, papier nutowy czy milimetrowy, notatnik, okładki faksów i gry (podkład pod kropki, kółko i krzyżyk lub labirynty). Jeśli macie stare urządzenie wielofunkcyjne HP, to sprawdźcie w menu możliwość aktualizacji, może też otrzymacie nowe oprogramowanie.Niby nic, a bardzo cieszy. W końcu HP dawało sygnały, że nie jest zainteresowane dalszym wsparciem dla ośmioletniej drukarki z bardzo tanimi zamiennikami tuszu dostępnymi w internetowych sklepach. No cóż. Widać kolejna firma po, dba nawet o zdecydowanie starsze produkty. Oby był to powiew nowego trendu częstszego długiego wsparcia, a nie wyjątkowe rodzynki.Źródło i foto: Własne - Instalki.pl