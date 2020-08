Google w październiku zamyka kolejną usługę. Masz ją na smartfonie

Korzystaliście z niej?





To koniec Google Play Music

„W przypadku użytkowników, którzy zdecydują się nie przenosić swojego konta Muzyki Google Play do YouTube Music, z pewnością anulujemy ich subskrypcje pod koniec okresu rozliczeniowego, aby nie płacili za subskrypcję”

Alternatywa dla Spotify i Apple Music

Muzyka Play to kolejna z usług, którą Google postanowiło uśmiercić po kilku latach działania. Aplikacja Google Play Music preinstalowana jest domyślnie na wszystkich smartfonach z systemem operacyjnym Android. Sprawdźcie - na pewno macie ją na swoim sprzęcie. Obstawiam, że wielu z Was nawet o tym nie wie.Muzyka Play zostanie zamknięta w październiku bieżącego roku. Powodem tego stanu rzeczy jest chęć spopularyzowania przez Google usługi YouTube Music, która przejmie dotychczasową rolę wygaszanej platformy. Dotychczasowi użytkownicy Google Play Music będą mieli czas do grudnia tego roku, aby zatroszczyć się o zarchiwizowanie swoich danych i ewentualne przeniesienie muzyki na YouTube Music lub pobranie zakupionych utworów poprzez narzędzie Google Takeout.- podaje Google.Rezygnacji z Muzyki Google towarzyszyło będzie usunięcie utworów muzycznych ze Sklepu Play. Tym samym firma rezygnuje ze sprzedawania muzyki w sposób podobny do tego, w który robią to Apple poprzez Sklep iTunes i Amazon przez swoją platformę. Nowych utworów nie będzie się dało zakupić już z końcem sierpnia 2020 roku.Google wciąż wierzy, że YouTube Music może być sensowną alternatywą dla konkurencyjnego Spotify i Apple Music. YouTube Music to usługa streamingowa, dzięki której można korzystać z zasobów YouTube bez ograniczeń, i to nie tylko z materiałów wideo. W jednym miejscu można znaleźć oficjalne albumy, single, covery czy nagrania z koncertów. Wszystko to w cenie 19,99 złotych za miesiąc.Z YouTube Music Premium użytkownicy mogą słuchać utworów w tle i bez reklam, a także wtedy, kiedy nie mają dostępu do Internetu. Składanka offline nie tylko dostarczy muzykę wtedy, kiedy jest potrzebna, ale będzie też automatycznie pobierać dodawane utwory. Można ją znaleźć w karcie Biblioteka, wraz z innymi pobranymi albumami, utworami i listami odtwarzania. Parametry pobierania można skonfigurować w ustawieniach.Źródło: Google