Na smartfonach Huawei łatwo zainstalujesz brakujące aplikacje. Zobacz jak

Wygodne narzędzie.

Petal - lista kluczowych aplikacji

Szybkie wyszukiwanie aplikacji - z tym narzędziem to łatwe!

Widget można umieścić w dogodnym miejscu

Wygodne przeglądanie dostępnych aplikacji i aktualizacji w Petal

Dzięki Petal wyszukiwanie aplikacji jest naprawdę proste

Huawei P40 Pro - smartfon oparty o HMS

AppGallery nie zwalnia!

Huawei AppGallery oferuje bogaty wybór aplikacji

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Huawei

Huawei dynamicznie rozwija swój autorski sklep z aplikacjami AppGallery. Sam jestem użytkownikiem smartfona z Huawei Mobile Services i muszę przyznać, że ilość oferowanych pozycji stale rośnie, a wśród nich zaczynają pojawiać się nawet aplikacje bankowe, których zdecydowanie brakowało.w przeciwieństwie do innych sklepów z aplikacjami na Androida oferuje naprawdę ciekawe bonusy, więc warto tam zaglądać i pobierać aplikacje. W zakładceznajdziecie przydatne bonusy jak 90 dni darmowego Empik GO, pakiet Starter Plus w WP Pilot na 14 dni, bezpłatna licencja AutoMapa, itd. Moją uwagę przykuła niedawno jeszcze jedna aplikacja, a mianowicieAby zainstalować Petal wystarczy uruchomić AppGallery i skorzystać z wyszukiwarki. Nowe narzędzie dedykowane jest użytkownikom urządzeń Huawei najnowszej generacji, które oparte są o autorski ekosystem marki Huawei Mobile Services.To wygodne narzędzie do wyszukiwania i instalowania aplikacji na smartfonach i tabletach Huawei. Co ważne, Petal można umieścić na ekranie głównym smartfona w formie widżetu, dzięki czemu korzystanie z narzędzia będzie bardziej komfortowe.Aplikacja powstała we współpracy z globalnymi i europejskimi twórcami wyszukiwarek, w tym Qwant i Yandex, dzięki czemu spełnia odpowiednie standardy prywatności i bezpieczeństwa.Warto docenić, że Petal agreguje w jednym miejscu większość popularnych w skali świata aplikacji. Moim zdaniem to świetne rozwiązanie - nie trzeba już szukać pakietów APK na poszczególnych stronach.Oczywiście Petal zintegrowany jest z Huawei AppGallery więc w przypadku, gdy wybrana aplikacja nie jest dostępna w oficjalnym sklepie, Petal podpowiada, z jakiego innego źródła można ją zainstalować lub odsyła do strony webowej aplikacji.Interfejs aplikacji jest bardzo przystępny. Po jej uruchomieniu wystarczy przejść do zakładki- w tym miejscu prezentowane są popularne i kluczowe apki. Po wejściu na wybraną listę (np. Popularne aplikacje w Twoim regionie) możemy przeglądać dostępne pozycje wraz ze wskazaniem źródła instalacji.Bez problemu znalazłem tutaj takie pozycje jak Netflix, Instagram, Pinterest, Zalando czy Shazam. Wybór jest ogromny i z pewnością każdy znajdzie ulubione aplikacje.Huawei przygotował jeszcze jedną użyteczną funkcję dla użytkowników omawianej aplikacji. Petal pozwala na przeglądanie najnowszych newsów i informacji, a także aktualizowanie aplikacji już zainstalowanych na urządzeniach marki. To szczególnie ważne, jeżeli instalujemy aplikacje spoza oficjalnego sklepu i chcemy mieć pewność, że korzystamy z najnowszej wersji.Petal to kolejny sposób, obok sklepu AppGallery oraz Phone Clone , na instalowanie aplikacji na urządzeniach Huawei opartych o HMS (Huawei Mate 30 Pro, smartfony z serii P40, modele z nowej serii Y – Y6p i Y5p, a także tablety MatePad Pro i MatePad T8).Huawei dynamicznie rozwija swój własny ekosystem Huawei Mobile Services oraz sklep z aplikacjami Huawei AppGallery, w którym obecnie znajduje się prawie 1000 polskich aplikacji. W skali globalnej, w sklepie dostępnych jest już 35 tysięcy aplikacji, z których korzysta ponad 390 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie.Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, obok takich usług jak – między innymi - Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei.