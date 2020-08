Rozszerzenie do Chrome od Google pokazuje ważne informacje o reklamach

Ciekawa wtyczka od Google.





Ad Transparency Spotlight powie Ci więcej o wyświetlanych reklamach

Rozszerzenie dla Google Chrome o nazwie Ad Transparency Spotlight ma zwiększać świadomość internautów w zakresie serwowanych im reklam. | Źródło: Google

Reklamy i treści wyświetlane w obrębie naszej witryny. | Źródło: mat. własne

"Nasze nowe rozszerzenie Ads Transparency Spotlight (Alpha) dla przeglądarki Chrome jest częścią inicjatywy mającej na celu zapewnienie użytkownikom lepszego wglądu w dane używane do personalizacji reklam i większą kontrolę nad tymi danymi"

Jak korzystać z Ads Transparency Spotlight?

Reklamy, wszędzie reklamy. Internauci i ich poczynania w sieci są śledzeni w zasadzie bezustannie i mało kto zdaje się przejmować tym gdzie i jakie ślady po sobie pozostawia. Google chce to zmienić i zwiększyć świadomość konsumentów w zakresie tego kto serwuje im reklamy oraz dlaczego wyświetla takie, a nie inne treści. Z tego właśnie powodu stworzono rozszerzenie dla przeglądarki internetowej Google Chrome , które chciałem Wam dziś zaprezentować.Reklamy są nierozłączną częścią Internetu i o ile nie postanowicie pozbyć się ich za pomocą jednego z adblockerów , będziecie je widzieli na każdym kroku. W przeciwieństwie do materiałów promocyjnych publikowanych w sieci lub telewizji, banery prezentowane w sieci są personalizowane. Zapewne nie jeden raz byliście zdumieni, gdy w pięć minut po rozmowie ze znajomym na określony temat, w sieci podsuwano Wam pod nos produkty z tym tematem powiązane. Rozszerzenie Ad Transparency Spotlight rozwiewa wiele wątpliwości z tym związanych.Ad Transparency Spotlight to wtyczka, które pokazuje, ile reklam jest ładowanych na danej stronie, kim dokładnie są reklamodawcy i jakie informacje zostały wykorzystane do serwowania tych reklam. Mogą to być na przykład dane geolokalizacyjne, demograficzne lub związane z zachowaniem danego internauty w sieci. Na tę chwilę wtyczka w detalu informuje wyłącznie o reklamach serwowanych przez Google, ale firma nadzieję, że w przyszłości obejmie to także inne platformy.Ważną i już teraz działającą funkcją jest wyświetlanie informacji co do tego, od jakich podmiotów pochodzi przekaz prezentowany na danej witrynie. O ile więc w sekcji dedykowanej reklamom widnieje wyłącznie Google, to nieco niżej wyświetlane są często także inne podmioty serwujące treści marketingowe.- czytamy w komunikacie.Omawiany tu add-on nie blokuje reklam. Jeśli zechcecie wypróbować jego możliwości, do czego zachęcam, pobierzecie je z łatwością za pośrednictwem naszej bazy plików.To niezwykle proste. Po kliknięciu w umieszczony nieco wyżej link (oczywiście z poziomu przeglądarki Google Chrome) wystarczy wybrać opcję Dodaj do Chrome. Po zainstalowaniu, rozszerzenie pojawi się w prawym górnym rogu paska przeglądarki, tuż obok ikony zalogowanego w danym momencie konta. Wystarczy przejść na interesującą Was witrynę, a następnie kliknąć w ikonę wtyczki, aby wyświetlone zostały szczegółowe informacje o reklamach na danej stronie internetowej.Źródło: Google