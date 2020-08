Najlepsze widżety i aplikacje pogodowe na Androida

Pogoda i widget - Weawow

Today Weather - Prognoza, radar i ciężkie alarmy



Aplikacją z niezwykle atrakcyjnymi gadżetami (i troszkę mniej atrakcyjną nazwą) jest Today Weather - Prognoza, radar i ciężkie alarmy. Tak - ciężkie alarmy ;). W zależności od warunków pogodowych i miejsca, w którym się znajdujemy, widget skorzysta z innego zdjęcia z rozbudowanej bazy fotografii. Aplikacja dodaje także widżet do ekranu blokady.



Program ten korzysta ze swojego autorskiego systemu meteorologicznego. Możliwy jest jednak wybór innych źródeł - np. AccuWeather. Today Weather pozwala na sprawdzenie prognozy pogody na nadchodzące 10 dni oraz szczegółowej prognozy godzinowej.







Today Weather - Pobierz



Pogoda & Radar - Mapa burzowa

Pierwszą europejską aplikacją w naszym zestawieniu jest Pogoda & Radar. Program został stworzony przez niemiecką firmę WetterOnline GmbH, która ma swoją siedzibę w Bonn. Firma zajmuje się meteorologią od ponad dwudziestu lat i zatrudnia 80 osób.



Pogoda & Radar to zdecydowanie jedna z najciekawszych aplikacji tego typu, które znajdziemy w sklepie Google Play. Program pobiera dane z kilkunastu źródeł, w tym z dokładnego ECMWF.



Podobnie jak poprzednie aplikacje, Pogoda & Radar posiada widżety, które można przypiąć do ekranu głównego. Można je skonfigurować, a nawet skojarzyć z aplikacją zegara, przez co widżet zyskuje dodatkową funkcjonalność.





Aplikacją z niezwykle atrakcyjnymi gadżetami (i troszkę mniej atrakcyjną nazwą) jest Today Weather - Prognoza, radar i ciężkie alarmy. Tak - ciężkie alarmy ;). W zależności od warunków pogodowych i miejsca, w którym się znajdujemy, widget skorzysta z innego zdjęcia z rozbudowanej bazy fotografii. Aplikacja dodaje także widżet do ekranu blokady.Program ten korzysta ze swojego autorskiego systemu meteorologicznego. Możliwy jest jednak wybór innych źródeł - np. AccuWeather. Today Weather pozwala na sprawdzenie prognozy pogody na nadchodzące 10 dni oraz szczegółowej prognozy godzinowej.Pierwszą europejską aplikacją w naszym zestawieniu jest Pogoda & Radar. Program został stworzony przez niemiecką firmę WetterOnline GmbH, która ma swoją siedzibę w Bonn. Firma zajmuje się meteorologią od ponad dwudziestu lat i zatrudnia 80 osób.Pogoda & Radar to zdecydowanie jedna z najciekawszych aplikacji tego typu, które znajdziemy w sklepie Google Play. Program pobiera dane z kilkunastu źródeł, w tym z dokładnego ECMWF.Podobnie jak poprzednie aplikacje, Pogoda & Radar posiada widżety, które można przypiąć do ekranu głównego. Można je skonfigurować, a nawet skojarzyć z aplikacją zegara, przez co widżet zyskuje dodatkową funkcjonalność.



Oprócz standardowych funkcji jak prognoza na 14 dni, Pogoda & Radar prezentuje takie dane jak temperatura wody (latem) grubość pokrywy śnieżnej (zimą), pylenie oraz ostrzeżenia o nadchodzących burzach. Wachlarz funkcji jest zatem dość szeroki.



Pogoda & Radar - Pobierz



Pogoda - Weather

Kolejną aplikacją z nieźle wyglądającymi widżetami jest Pogoda - Weather. Program oferuje standardowy zestaw meteorologiczny - prognozę szczegółową na najbliższe 24 godziny oraz przewidywaną prognozę na najbliższe 5 dni. Jeśli ktoś nie potrzebuje natłoku tabel, wykresów, map i innych rzeczy, które mogą przyprawić o ból głowy, to Pogoda - Weather jest świetnym wyborem.



Kolejną aplikacją z nieźle wyglądającymi widżetami jest Pogoda - Weather. Program oferuje standardowy zestaw meteorologiczny - prognozę szczegółową na najbliższe 24 godziny oraz przewidywaną prognozę na najbliższe 5 dni. Jeśli ktoś nie potrzebuje natłoku tabel, wykresów, map i innych rzeczy, które mogą przyprawić o ból głowy, to Pogoda - Weather jest świetnym wyborem.



Aplikacja posiada dwa, proste, ale też estetyczne widżety - duży i mały. Ciekawostką jest możliwość ustawienia widżetów dla dwóch miejscowości, jeśli mamy oczywiście takową potrzebę.



Pogoda (Weather) - Pobierz



Windy.com - Weather Radar, Satellite and Forecast

Kolejna z europejskich aplikacji pogodowych jest Windy. Projekt narodził się w 2014 roku w Czechach. Windy korzysta z prognoz ECMWF i map Open Weather Maps.



Już na pierwszy rzut oka widać, że Windy nie jest aplikacją dla kompletnych laików w dziedzinie meteorologii. Program prezentuje bardzo szczegółowe mapy, które można niemal w dowolny sposób konfigurować. Możliwe jest sprawdzenie map burzowych, siły wiatru, zanieczyszczenia powietrza czy chociażby siły fal. Jak sugeruje sama nazwa, Windy skupione jest bardziej na wietrze, przez co jest to idealna propozycja dla fanów sportów wodnych lub wszelkiego typu aktywności powietrznych.



WIndy posiada szereg niezwykłych funkcji, które wyróżniają ją spośród innych aplikacji tego typu. Należą do nich np. miejsca paralotniowe, miejsca do kite(wind)surfingu czy chociażby aktywne pożary. Ciekawą opcją jest również możliwość podglądu zapisów z kamer rozmieszczonych w różnych miejscach np. sopockiej plaży. Można sprawdzać zapisy z ostatnich godzin lub np. całego roku.



Kolejna z europejskich aplikacji pogodowych jest Windy. Projekt narodził się w 2014 roku w Czechach. Windy korzysta z prognoz ECMWF i map Open Weather Maps.Już na pierwszy rzut oka widać, że Windy nie jest aplikacją dla kompletnych laików w dziedzinie meteorologii. Program prezentuje bardzo szczegółowe mapy, które można niemal w dowolny sposób konfigurować. Możliwe jest sprawdzenie map burzowych, siły wiatru, zanieczyszczenia powietrza czy chociażby siły fal. Jak sugeruje sama nazwa, Windy skupione jest bardziej na wietrze, przez co jest to idealna propozycja dla fanów sportów wodnych lub wszelkiego typu aktywności powietrznych.WIndy posiada szereg niezwykłych funkcji, które wyróżniają ją spośród innych aplikacji tego typu. Należą do nich np. miejsca paralotniowe, miejsca do kite(wind)surfingu czy chociażby aktywne pożary. Ciekawą opcją jest również możliwość podglądu zapisów z kamer rozmieszczonych w różnych miejscach np. sopockiej plaży. Można sprawdzać zapisy z ostatnich godzin lub np. całego roku.





Płatna wersja programu oferuje bardziej szczegółowe dane, dane z 44 lokalizacji i brak reklam. Podobnie jak poprzednie aplikacje, Windy oferuje widżet z prognozą na najbliższe dni.



Windy - Pobierz



Pogoda ICM

Ostatnią z aplikacji, którą chcielibyśmy Wam przybliżyć jest Pogoda ICM. Ta polska aplikacja korzysta z danych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Wykorzystanie tego systemu sprawia, że dostajemy niezwykle dokładną prognozę pogody, która zaprezentowana jest w formie godzinowej.





Ostatnią z aplikacji, którą chcielibyśmy Wam przybliżyć jest Pogoda ICM. Ta polska aplikacja korzysta z danych. Wykorzystanie tego systemu sprawia, że dostajemy niezwykle dokładną prognozę pogody, która zaprezentowana jest w formie godzinowej.

Oprócz prognozy pogody na najbliższe trzy dni, otrzymujemy dostęp do wykresów, map i obszernych komentarzy synoptyków. Pogoda ICM oferuje również widżet z prognozą godzinową lub ograniczoną tylko do pory dnia.



Pogoda ICM - Pobierz



Wybór nie jest oczywisty

W sklepie Google Play znajdziemy dziesiątki przeróżnych programów, które w mniej lub bardziej dokładny sposób przedstawią prognozę pogody na kilkanaście najbliższych dni. Warto zapoznać się przynajmniej z częścią z nich, gdyż każdy może znaleźć swojego faworyta bez względu na to, czy został on wspomniany w powyższym zestawieniu. Aplikacje różnią się dostawcą informacji lub grupą docelowego odbiorcy, zatem wybór nie jest oczywisty.



Na koniec wspomnę o jednej aplikacji, a mianowicie Pi**na pogoda - na wesoło :-). Program ten przedstawi prognozę pogody językiem, który ciężko jest nazwać parlamentarnym (chociaż ten ostatnio się zmienia). Jeśli odpowiada Wam taki humor, to warto dać tej aplikacji szansę.



A jaki jest Wasz faworyt wśród aplikacji pogodowych? Dajcie znać w komentarzach!



W sklepie Google Play znajdziemy dziesiątki przeróżnych programów, które w mniej lub bardziej dokładny sposób przedstawią prognozę pogody na kilkanaście najbliższych dni. Warto zapoznać się przynajmniej z częścią z nich, gdyż każdy może znaleźć swojego faworyta bez względu na to, czy został on wspomniany w powyższym zestawieniu. Aplikacje różnią się dostawcą informacji lub grupą docelowego odbiorcy, zatem wybór nie jest oczywisty.Na koniec wspomnę o jednej aplikacji, a mianowicie:-). Program ten przedstawi prognozę pogody językiem, który ciężko jest nazwać parlamentarnym (chociaż ten ostatnio się zmienia). Jeśli odpowiada Wam taki humor, to warto dać tej aplikacji szansę.A jaki jest Wasz faworyt wśród aplikacji pogodowych? Dajcie znać w komentarzach!

Kolejną amerykańską firmą, która para się meteorologią jest Weather Underground. Jej nazwa nawiązuje do… grupy terrorystycznej działającej w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Firma została założona 25 lat temu, a od 2015 roku jest własnością marki IBM. Weather Underground jest w posiadaniu 250 tysięcy stacji meteorologicznych i dostarcza prognozę pogody zarówno dla mediów elektronicznych jak i tradycyjnych. Podobnie do AccuWeather, firma korzysta z modelu prognoz dozowania GFS.Z aplikacji dowiemy się jaka pogoda czeka nas przez najbliższe dziesięć dni. Co ciekawe, możliwe jest sprawdzenie szczegółowej, godzinowe pogody na ten okres. Rozszerzona wersja serwisu, która kosztuje 18,99 zł miesięcznie rozszerza okres prognozy do 15 dni i dodaje szereg opcji dodatkowych.Wartą wzmianki jest również funkcja sprawdzenia jakości powietrza. Jak wiadomo, Polska ma dość poważny problem ze smogiem, przez co ta funkcja może okazać się niezwykle przydatna zwłaszcza dla mieszkańców aglomeracji miejskich.Podobnie jak AccuWeather, dostępny jest widżet. Nie można go niestety skonfigurować. Małym minusem aplikacji jest również niepełne polskie tłumaczenie. O ile większość tekstów jest w pełni przetłumaczona na język polski, o tyle spora ich część pozostaje w języku angielskim. Problem ten nie występował w przypadku AccuWeather.Jednym z moich osobistych faworytów w tym zestawieniu jest Weawow. Ta aplikacja stworzona została w japońskim Tokio w 2016 roku. Jest to niezwykle nowoczesna, użyteczna i atrakcyjna wizualnie aplikacja, która zapewne znajdzie niejednego fana wśród Was, drodzy czytelnicy.Aplikacja posiada wręcz fenomenalne widżety, których ilość zawstydza konkurentów. W zależności od upodobań można mieć mały widżet, lub duży, który zajmie znaczną część ekranu. Co ważne, We Wow nie jest aplikacją płatną, przez co żadna z funkcji nie jest odgrodzona paywallem, a wszelkie wpłaty są tylko wyrazem uznania dla autorów.