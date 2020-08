Huawei prezentuje GameCenter - nową platformę dla graczy

Skupiającą posiadaczy sprzętów chińskiego giganta.





GameCenter – co dokładnie zaoferuje?





Huawei poinformowało oTo nic innego, jak miejsce, które będzie służyło chińskiemu producentowi do dystrybucji gier oraz usług powiązanych bezpośrednio z wybranymi tytułami. Na start, Huawei GameCenter rusza aż w 33 krajach oraz regionach na całym świecie. Jak widać to kolejny krok Huawei do tego, aby stać się w pełni niezależnym od usług i rozwiązań innych producentów.Huawei GameCenter ma zapewnić użytkownikom dostęp do gier w przedsprzedaży, a także do nowych usług opartych na treściach oraz bonusach dla użytkowników. Oprócz samych produkcji cyfrowych, Huawei chce skupiać się na przyciąganiu graczy zniżkami oraz innymi dodatkami, których nie znajdziemy na konkurencyjnych platformach. Chińczycy będą także pozwalali naCieszy fakt, iż już teraz wiadomo, że w Huawei GameCenter znajdą się takie gry, jak między innymi:Huawei celuje swoim GameCenter także bezpośrednio w deweloperów, którzy dzięki platformie będą mogli na nowe sposoby przyciągać graczy do swoich produkcji i stopniowo „uzależniać” ich od swoich tytułów. Chińczycy liczą, iż GameCenter dotrze bezpośrednio do 700 milionów użytkowników urządzeń Huawei na całym świecie.Nie zabrakło też miejsca na zarobki. Huawei chce, aby programiści odpowiedzialni za gry posiadali. Można spodziewać się także, że wraz z czasem w GameCenter pojawią się pewne elementy społecznościowe, które lepiej zintegrują użytkowników z całego świata.Pomysł Huawei na nową platformę do gier wydaje się trafiony. Pytanie tylko,Źródło: HuaweiCentral / fot. Huawei