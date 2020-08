Zmęczeni Linuxem przechodzą na Windowsa? Linux w odwrocie

Popularność Linuxa spada.





Linux traci, Windows zyskuje

Udziały poszczególnych systemów operacyjnych w rynku komputerów osobistych w lipcu 2020 roku. | mat. własne z NetMarketShare

Linux stoi przed wielką szansą

Interfejs systemu operacyjnego Zorin OS 15 Lite, który przypomina Windows 7... w nowocześniejszej wersji. | mat. własne





Udziały Linuxa na rynku komputerów stacjonarnych w czerwcu tego roku wynosiły. Wynik ten nie wydaje się imponujący, jednakże porównując go do rezultatu z marca bieżącego roku okazuje się, że wzrósł on aż o 2,14%. Najnowsze dane z lipca, udostępnione przez NetMarketShare, wskazują na ustabilizowanie sytuacji. Osoby, które liczyły na rewolucję i dalsze osłabianie pozycji systemów Microsoftu będą mocno zawiedzione.Pozycja Linuxa na rynku pogorszyła się, a udziały tego OSu spadły z 3,61% w czerwcu do 3,57% w lipcu 2020 roku. Oczywiście trudno mówić tu o jakiejś wielkiej tragedii - po prostu wcześniejszy, dość zaskakujący wzrost gwałtownie wyhamował. Być może jakąś rolę odegrała tutaj aktualizacja majowa Windowsa 10, która sprawiła, iż część osób postanowiła dać kolejną szansę systemowi rozwijanemu przez giganta z Redmond.Systemy Microsoftu w analogicznym okresie zyskały na popularności. O ile w czerwcu tego roku były zainstalowane na 86,69% desktopów, to w lipcu gościły już na 87,03% urządzeń. Warto odnotować, że spadł udział Mac OS (z 9,22% do 8,95% ), a także Chrome OS (z 0,41% na 0,39%).Tegoroczny wzrost popularności systemów Linux na komputerach stacjonarnych powinien stanowić wyraźny sygnał dla twórców otwartoźródłowego oprogramowania do zintensyfikowania swoich działań. Pozbawiony wsparcia i aktualizacji bezpieczeństwa Windows 7 wciąż zainstalowany jest przecież aż na 20% wszystkich desktopów na świecie! W największej mierze to właśnie ta grupa użytkowników Windowsa powinna zostać zachęcona do spróbowania któregoś z darmowych Linuxów.Jeśli nadal korzystacie z "siódemki", być może zainteresuje Was bezpłatny Zorin OS 15 Lite , który wygląda zupełnie jak Windows 7? A może Linuxfx , który wygląda jak Windows 10? Alternatywy dla Windowsa 7 istnieją i warto o nich pamiętać.Źródło: NetMarketShare