Nowe menu Start w Windows 10 - zobacz jak włączyć je już teraz

Nowy interfejs w Windows 10.





Jak włączyć nowe menu Start w Windows 10?

Opcjonalna poprawka dla Windows 10, która pozwoli włączyć nowe menu Start. | mat. własne

Stare menu Start w Windows 10. | mat. własne

Nowe menu Start w Windows 10, aktywowane dzięki poprawce i dodaniu wpisu do rejestru systemu. | mat. własne

Nowe menu Start - co dokładnie się zmieni?

"Odświeżamy menu Start za pomocą bardziej wygładzonego projektu, który usuwa jednokolorowe tylne panele za logo na liście aplikacji i nakłada jednolite, częściowo przezroczyste tło na kafelki. Ten projekt tworzy piękną scenę dla Twoich aplikacji, zwłaszcza ikony Fluent Design dla Office i Microsoft Edge, a także przeprojektowane ikony domyślnych aplikacji, takich jak Kalkulator, Poczta i Kalendarz, które zaczęliśmy wprowadzać na początku tego roku"

"Nowy projekt menu Start wygląda świetnie zarówno w ciemnym, jak i jasnym motywie, ale jeśli szukasz odrobiny dodatkowych kolorów, najpierw włącz ciemny motyw systemu Windows, a następnie przełącz opcję "Pokaż kolor akcentów na następujących powierzchniach" w "menu Start, pasku zadań i centrum akcji" w menu Ustawienia -> Personalizacja -> Kolory, aby zastosować kolor akcentów do ramki i kafelków Start."

Nowe menu Start w Windows 10 już jest, a przynajmniej tylko dwa kroki dzielą Was od jego aktywowania. Nie, wcale nie chodzi o wzięcie udziału w programie Windows Insider. Z nowego interfejsu skorzystacie instalując jedną poprawkę opcjonalną i dokonując prostej zmiany w rejestrze systemu. Jeśli nie możecie się już doczekać aktualizacji planowanej na 11 sierpnia, która najprawdopodobniej wprowadzi nowoczesny wygląd menu na wszystkich komputerach, podejmijcie działanie już teraz.Sprawa jest niezwykle prosta, o ile oczywiście korzystacie z najnowszej wersji systemu Windows 10 2004 (May 2020 Update). Wystarczy, że przejdziecie do menu Windows Update na swoim komputerze, a następnie klikniecie na hiperłącze o nazwie "Aktualizacje opcjonalne". Waszym oczom ukaże się poprawka oznaczona numerem KB4568831, której towarzyszy opis: "Podgląd aktualizacji skumulowanej dla systemu Windows 10 Version 2004 w przypadku systemów opartych na architekturze X64". Zaznaczcie ją, a następnie kliknijcie przycisk "Pobierz i zainstaluj".Po krótkiej chwili łatka zostanie pobrana i zainstalowana. Będziecie musieli zrestartować swój komputer.Po dokonaniu powyższej czynności, otwórzcie Notatnik lub dowolny inny edytor tekstowy - na przykład polecany przez nas NotePad++ . Do treści pustego dokumentu wklejcie poniższą treść:Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218]"EnabledState"=dword:00000002"EnabledStateOptions"=dword:00000000Teraz pozostaje Wam zapisać plik, najlepiej na pulpicie. Nadajcie mu dowolną nazwę, na przykład Menu Start.txt. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy na plik i edytujcie jego nazwę - do frazy "Menu Start" dopiszcie ".reg" w taki sposób, aby nazwa pliku przed potwierdzeniem wyglądała tak: "Menu Start.reg". Gdy potwierdzicie edycję klawiszem Enter, plik zamieni się w plik rejestru systemu Windows. Kliknijcie w niego dwukrotnie i zaakceptujcie dodanie zmianu do rejestru. Zrestartujcie komputer.modyfikowanie rejestru systemu nie jest działaniem oficjalnie zalecanym przez Microsoft i dokonujecie go na własną odpowiedzialność.Przypominam, tak wygląda obecne menu Start:A tak wygląda nowe menu Start po dodaniu powyższego klucza do rejestru:No i jak Wam się podoba taka modyfikacja?Czym różni się interfejs od obecnego? Przede wszystkim przeprojektowanymi kafelkami, które korzystają z wyśrodkowanych ikon Fluent Design, znajdujących się na ich pierwszym planie. Tło za sprawą gradientu dopasowuje się kolorystycznie do wyglądu pozostałej części Menu Start. Zauważcie, że na liście "ostatnio dodane" widnieć będzie ikona aplikacji pozbawiona ramki, naklejona na jasne lub ciemne tło. Obecnie znajduje się ona w "boxie"., czytamy w komunikacie Microsoftu.Co niezmiernie istotne, wygląd menu Start można personalizować z poziomu menu Ustawień - w ten sposób jego kolorystyka będzie wyglądała na przykład tak, jak na zdjęciu tytułowym niniejszego wpisu. Jak informują przedstawiciele giganta z Redmond:Źródło: mat. własny, Microsoft