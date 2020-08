Apple usunęło 30 tysięcy aplikacji z chińskiego App Store

Dlaczego?





Apple stawia na konsekwencję





fot. Mark S - Unsplash

Bloomberg donosi, iż A. Raport przesłany do prasy przytacza dane pozyskane przez Qimai Research Institue, z których wynika, iż spośród 30 tysięcy usuniętych aplikacji, aż 90 procent z nich stanowiły gry. Sytuacja miała miejsce praktycznie z dnia na dzień, a same gry zniknęły z chińskiego App Store w przeciągu zaledwie paru godzin. Według źródła, usunięcia miały miejsce między 3 a 5 w nocy chińskiego czasu lokalnego. Co ciekawe, Apple już na początku lipca ostrzegało programistów, iż ma zamiar wykonać taki krok, jeśli nie zdecydują się oni naNa początku lipca Apple, która była związana z potencjalnym usunięciem ich aplikacji z App Store. Amerykański producent prosił o zaktualizowanie programów tak, aby spełniały one wymogi prawne związane z płatnościami w samych aplikacjach. Każda aplikacja, które nie spełnia tych wymagań zostaje usunięta ze sklepu – i to nie pierwsze tego typu działanie Apple. Na początku lipca w Chinach firma z jabłkiem w logo usunęła 3000 innych aplikacji, które nie zastosowały się do regulaminu.Zagraniczne marki, które chcą wprowadzić płatne gry na rynek chiński, a uzyskanie odpowiednich licencji może potrwać miesiące. Sytuacja jest skomplikowana, a Apple stara się dostosować swoje rozwiązania tak, aby spełniać lokalne, surowe przepisy.Jednocześnie usunięcie ogromnej ilości programów i gier przez Apple pokazuje, jak bardzo producent dba o to, aby każda rzecz, która trafi do App Store spełniała jego wymagania.Można się jednak spodziewać, że użytkownicyŹródło: Reuters / fot. Laurenz Heymann - Unsplash