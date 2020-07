Tego brakowało w GeForce Now. W końcu synchronizacja ze Steam

Zachęcenie do synchronizacji pojawia się od razu po wąłczeniu przy pasku z osobistą biblioteką gier / foto. Instalki.pl

Sprawdźcie GeForce Now, mogliście sporo przegapić

Wielu graczy ma naprawdę rozbudowane biblioteki gier na różnych platformach, szczególnie na. Jeśli ktoś chce korzystać z GeForce Now, to niestety musi ręcznie sprawdzać interesujące go tytuły dla każdej gry osobno. Zieloni nie udostępniają nawet listy zgodnych pozycji, a jedynie wyszukiwarkę w aplikacji i na dedykowanej stronie przy wpisywaniu nazwy interesującego nas tytułu. Jeśli kolekcja na Steam liczy dziesiątki, a nawet setki pozycji, to niezbyt przyjazna metoda.Tak było jeszcze do niedawna. Nvidia przy okazji najnowszej aktualizacji komputerowej edycjidodała integrację ze Steam. Po włączeniu programu będzie trzeba jeszcze raz zalogować się na świeżo i wejść w opcje lub kliknąć od razu w sugestię integracji kont przy pasku naszej biblioteki. Dalej naciskamy na powiązanie konta ze Steam i proces kończymy w przeglądarce internetowej.Po wszystkim biblioteka GeForce Now i Steam powinny zostać zsynchronizowane, a wszystkie nasze gry z platformy Valve, które są wspierane przez granie w chmurze Nvidii, wylądują w na naszym koncie usługi od zielonych. Kilka razy przeszukiwałem ręcznie kompatybilne tytuły ze Steam i dodawałem też pozycje z Epic Games Store czy Uplay i dzięki temu miałem dostęp aż do 102 gier. Po integracji liczba wzrosła aż do 142. Widać przegapiłem aż 40 produkcji ze Steam. Co jakiś czas warto wracać do menu opcji i kliknąć na synchronizację, w końcu możemy kupić nowe tytuły lub dostać dostęp do już posiadanych za sprawą poszerzenia zgodności przez Nvidię.