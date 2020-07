Mapy Google jak portal społecznościowy. Co z nową funkcją w Polsce?

Podobno można już korzystać z nowej funkcji Map Google, chociaż w praktyce nie każdy ma do niej dostęp / foto. Google

A co z Polską?

Do tej pory mogliśmy tylko ręcznie wchodzić w opis danego miejsca i dla każdego przypadku sprawdzać osobno opinie. Ewentualnie korzystać z popularnych treści wyróżnionych przez samo Google. Jeśli jednak mamy jakiegoś ulubionego przewodnika lokalnego, który odwiedził sporo interesujących lokacji, to czemu by nie śledzić jego materiałów? Google wzbogaciło swoją równieżwłaśnie o taką opcję.Wtedy nowe zdjęcia, opinie i inne treści danych przewodników lokalnych przeglądalibyśmy podobnie jak np. wpisy na Facebooku czy Twitterze. Jeśli nie chcemy brać w tym udziału, możemy zmienić ustawienia prywatności naszego konta Google Maps. Spróbowałem samemu skorzystać z tej opcji, ale niestety przy profilach przewodników nie miałem odpowiedniego przycisku do subskrypcji ich materiałów. Zerknąłem na ewentualne dostępne aktualizacje aplikacji Mapy Google i wykonałem to samo na telefonach z Androidem 10 i Androidem 9, ale niestety nic to nie dało.Według wpisu z Blog Google, funkcja jest już dostępna dla każdego i wpis nie ogranicza się do użytkowników USA. Możliwe, że po prostu w Polsce dostaniemy ją nieco później. Tak czy inaczej, na pewno nie jest to już testowa opcja dla wybranych, a oficjalne wdrożenie. Otwartym pozostaje pytanie, dla użytkowników w jakich regionach świata., więc byłoby miło, gdyby firma pomyślała też o tym aspekcie.