YouTube bez opcji dodawania napisów. Użytkownicy są wściekli

Funkcja nie była używana dość często i zdarzały się liczne przypadku wykorzystania jej do spamu lub nadużyć. Dlatego też usuwamy ją, by móc skupić się na pozostałych twórczych narzędziach. Nadal możesz używać napisów własnych lub dodanych automatycznie. Możliwość implementacji nowych napisów społeczności zniknie 28 września 2020 roku.

NEW: @YouTube confirms it is discontinuing its community captions feature, which allowed viewers to contribute subtitles to other channels to make videos accessible to #deaf and hard of hearing people.



The tool will be retired on 28 September 2020.https://t.co/FOPGIcBcVz — Liam O'Dell (@LiamODellUK) July 30, 2020



It’s a shame that YouTube are taking away community-made subtitles. It isn’t financially or practically viable for me to have my videos subtitled in languages other than English I’m afraid, I’ve relied on kind volunteers to do foreign language subs until now — Philosophy Tube (@PhilosophyTube) July 30, 2020

What the hell kind of argument is "YouTube says the feature is under-used" even?



YouTube has so much bullshit feature-bloat, functions that nobody uses nor cares about, but the one they cut because it's 'underutilized' is...



Community subtitles. Accessibility options.



Telling. https://t.co/46aEqE6761 — DIGITAL DEVIL SAGAY 2 (@TravisTeatime) July 30, 2020

Pozwala ona na m.in. dodawanie komentarzy, dyskusję z innymi, zostawianie ocen pod filmami. Użytkownicy mogli również dodawać napisy do zagranicznych materiałów, by pomóc innym w ich zrozumieniu. Zapowiedziano likwidację tejże funkcji.Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie YouTube:Osobiście nie rozumiem postępowania Google. Oglądam sporo zagranicznych twórców i to często właśnie napisy wykreowane przez społeczność pomogły mi zrozumieć niektóre filmy.– zwłaszcza tym z wadami słuchu.Użytkownicy są po prostu wściekli, bo możliwość implementacji własnych napisów była naprawdę pomocną funkcją. Kto wie, może osoby odpowiedzialne za platformę wysłuchają głosu społeczności?Źródło i foto: Google