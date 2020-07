Google Chrome – robienie zakupów będzie szybsze i bezpieczniejsze

Świetna wiadomość.





Nowości w Google Chrome

Potwierdzanie karty kredytowej odciskiem palca

W przyszłości Chrome pozwoli Ci zarejestrować urządzenie w celu pobrania numerów kart za pomocą uwierzytelniania biometrycznego, takiego jak odcisk palca. Nadal musisz podać kod CVC przy pierwszym użyciu karty kredytowej, ale w przypadku przyszłych transakcji będziesz mógł potwierdzić swoją kartę kredytową za pomocą uwierzytelniania biometrycznego.

Szybsze autouzupełnianie

Google Chrome – skąd pobrać?

Google Chrome to przeglądarka, która od dłuższego czasu wyposażona jest w system autouzupełniania.Jak poinformowali deweloperzy, narzędzie już za kilka tygodni stanie się jeszcze „wygodniejsze i bezpieczniejsze”.Do tej pory – w celu dokonania płatności – należało za każdym razem podawać, unikalny dla każdej karty, kod weryfikacyjny CVC. Dopiero wtedy uruchamiało się autouzupełnianie i wypełniało pole z numerem karty i ewentualnie datą ważności. Koniec z tym.Cały proces będzie więc nieco szybszy, a poprzez wykorzystanie biometrii – bezpieczniejszy. Jeśli jednak nie preferujesz tego typu sposobu, to w opcjach znajdzie się specjalny przełącznik pozwalający na powrót do „tradycyjnego” wypełniania danych.Menadżer haseł obecny w Google Chrome pozwala na zapisanie informacji logowania, dzięki czemu nie musimy ich zapamiętywać. Znajdując się na wybranej witrynie, usługa bezpośrednio uzupełnia hasło. Nadal jednak za każdym trzeba wykonać kilka dotyków palcem.Gdy użytkownik trafi na stronę logowania, to wyskoczy specjalne okno dialogowe, które będzie można obsłużyć jedną ręką bez konieczności zbędnego manewrowania.Koncern zapowiada, że obie funkcje trafią do przeglądarki w przeciągu najbliższych tygodni. Co więcej, w przyszłości możemy liczyć na jeszcze więcej intuicyjnych nowości mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas logowania się i dokonywania płatności w internecie.Przeglądarkę Google Chrome m.in. na Androida możesz pobrać z naszej bazy plików:Źródło: Google / Foto. pixabay.com (deepanker70)