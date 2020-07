Mac OS 8 do pobrania w formie aplikacji. Spraw sobie nostalgiczną podróż

Źródło: Felix Rieseberg (via The Verge)

Udało mu się to poprzez emulację komputera Macintosh Quadra 900 – wykorzystał w tym celu maszynę wirtualną.. Czego możemy doświadczyć poprzez jej zainstalowanie?Przede wszystkim w pełni funkcjonalnego klasycznego oprogramowania Mac OS 8 z 1999 roku. To jednak nie wszystko.Mowa o m.in. Duke Nukem 3D, Civilization II, Dungeons & Dragons czy Namely. Nie zabrakło także aplikacji pokroju Photoshopa 3 oraz Premiere’a 4.W tym wszystkim najlepsze jest jednak to, że z emulacji Mac OS 8 może skorzystać każdy. Deweloper opublikował wszystkie pliki aplikacji Macintosh.js w sieci zupełnie za darmo. Jeśli więc chcecie sprawić sobie nostalgiczną podróż w przeszłość – lub po prostu interesuje Was omawiany system – to nic nie stoi na przeszkodzie.