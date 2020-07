Dzięki Google One zrobisz za darmo backup telefonu z Androidem i iOS

Przydatne narzędzie.





Dwa lata temu Google uruchomiło program członkowski Google One, który daje użytkownikom sporo możliwości. Od samego początku w ramach opisywanego programu można było skorzystać z rozszerzonych planów związanych z miejscem na dane w chmurze aż pomoc na żywo w ramach problemów z usługami Google. Tym razem amerykańska firma wprowadza dodatkowe rozwiązanie dla osób korzystających z Androida oraz iOS. Konkretniej chodzi tutaj o aplikację, któraGoogle w ramach programu One umożliwia teraz skorzystanie z aplikacji, dzięki której backup smartfona z Androidem oraz iOS będzie łatwiejszy. Kopie zapasowe są przechowywane w chmurze i w przypadku darmowego wariantu pamięć jest ograniczona do 15 gigabajtów. Dla porównania, Apple w darmowej usłudze iCloud umożliwia użytkownikom skorzystanie z zaledwie 5 gigabajtów miejsca. Google ma więc przewagę,, aby zachować większość plików ze smartfona. W cenie dwóch dolarów (około 8 złotych) miesięcznie amerykańska firma oferuje jednak dostęp do przestrzeni dyskowejTaka ilość miejsca powinna już spokojnie wystarczyć na przechowywanie danych.Oprócz możliwości wykonania backupu,. Algorytmy amerykańskiego producenta mają automatycznie zadbać o to, aby każda z osób nie posiadała zalegających plików w chmurze. Oczywiście usuwanie danych jest opcjonalne i każda z osób będzie mogła wybrać poszczególne elementy do zachowania lub usunięcia.Nowa funkcjonalność związana z kopiami zapasowymi jestW przypadku zielonego robota chodzi po prostu o aktualizację programu Google One, jednak w przypadku iPhone’ów Google udostępni specjalną aplikację do pobrania z App Store.Nie pozostaje nic innego, jak tylko korzystać.Źródło: Google / fot. Daniel Romero - Unsplash