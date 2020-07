Jak zrobić zrzut ekranu (screen) w Windows 10? Najlepsze sposoby

Nie raz zdarza się sytuacja, kiedy musimy zapisać na później lub podzielić się z kimś tym, co akurat wyświetlamy na monitorze. Może to być cały pulpit z otwartymi oknami, albo tylko wycinek ekranu. Niektórzy sięgają po telefon i robią nim zdjęcie zawartości monitora, ale Windows 10 mamy na to znacznie lepsze metody.



Narzędzie z Windows 10 pomoże przy screenshoot'ach



Jedną z nich jest ciągle rozwijany Wycinek ekranu, który nie tylko przechwyci cały ekran, ale też pozwoli zaznaczyć wyłącznie interesujący nas obszar. Najprościej dostać się do niego skrótem [Shift] + [Win] + [S]. Można też to zrobić naciskając na ikonę centrum powiadomień (wygląda podobnie do chmurki na wypowiedzi dialogowe w komiksie) w prawym dolnym rogu, która jest elementem paska systemu. Później wybieramy "Rozwiń" (no chyba, że już wcześniej ustawiliśmy widoczność wszystkich ikon w tym menu) i klikamy na "Wycinek ekranu".



Dwie metody na wejście w funkcję wycinka ekranu / foto. Instalki.pl



Ostatnią możliwością jest rozwinięcie menu startowego Windows (klawisz [Win] lub ręczne kliknięcie w ikonę Windowsa w lewym dolnym rogu na pasku systemowym) i odszukanie pozycji "Wycinek i szkic" pod sekcją dla litery W. Ewentualnie zamiast przesuwać menu, możemy od razu zacząć wpisywać nazwę funkcji, program pojawi się w wynikach wyszukiwania.



Zrzut ekranu, okna lub dowolnego fragmentu

Wchodząc z poziomu menu start należy w lewym górnym rogu kliknąć w "Nowy" i zdecydować, czy chcemy zrobić wycinek natychmiast, za 3 sekundy czy za 10 sekund. Jeśli zechcemy wybrać opcję z opóźnieniem, to musimy rozwinąć menu naciskając nie bezpośrednio na napis "Nowy", tylko strzałkę do dołu po jego prawej stronie. Wejście skrótem klawiszowym lub z menu powiadomień na pasku systemowym od razu przenosi nas do wykonania screena. Jedną z nich jest, który nie tylko przechwyci cały ekran, ale też pozwoli zaznaczyć wyłącznie interesujący nas obszar. Najprościej dostać się do niego skrótem [Shift] + [Win] + [S]. Można też to zrobić naciskając na ikonę centrum powiadomień (wygląda podobnie do chmurki na wypowiedzi dialogowe w komiksie) w prawym dolnym rogu, która jest elementem paska systemu. Później wybieramy "Rozwiń" (no chyba, że już wcześniej ustawiliśmy widoczność wszystkich ikon w tym menu) i klikamy na "Wycinek ekranu".Ostatnią możliwością jest rozwinięcie menu startowego Windows (klawisz [Win] lub ręczne kliknięcie w ikonę Windowsa w lewym dolnym rogu na pasku systemowym) i odszukanie pozycji "Wycinek i szkic" pod sekcją dla litery W. Ewentualnie zamiast przesuwać menu, możemy od razu zacząć wpisywać nazwę funkcji, program pojawi się w wynikach wyszukiwania.Wchodząc z poziomu menu start należy w lewym górnym rogu kliknąć w "Nowy" i zdecydować, czy chcemy zrobić wycinek natychmiast, za 3 sekundy czy za 10 sekund. Jeśli zechcemy wybrać opcję z opóźnieniem, to musimy rozwinąć menu naciskając nie bezpośrednio na napis "Nowy", tylko strzałkę do dołu po jego prawej stronie. Wejście skrótem klawiszowym lub z menu powiadomień na pasku systemowym od razu przenosi nas do wykonania screena.



Narzędzia do zrobienia screenshoota całego ekranu, fragmentu lub pojedynczego okna / foto. Instalki.pl







W tym momencie cały ekran powinien się delikatnie przyciemnić, a na samej górze zobaczymy belkę z pięcioma ikonami odpowiadającymi za różne funkcje programu. Od lewej strony są to odpowiednio: "Wycinek prostokątny", "Wycinek o dowolnym kształcie", "Wycinek okna", "Wycinek pełnoekranowy" i "Zamknij narzędzie wycinanie". Przy ostatniej pozycji oczywiście wychodzimy z programu. Wariant pełnoekranowy utrwala wszystko, co aktualnie jest wyświetlane, "Wycinek okna" pozwala wybrać jedno całe okno aplikacji, a prostokątny wycinek i dowolnego kształtu skopiują tylko zaznaczony obszar - później wybieramy go nieco podobnie do zasady rysowania.



Screenshoot w schowku Windowsa

Jeśli już zaznaczyliśmy, to co chcemy, powinno pokazać się duże powiadomienie w prawym dolnym roku ekranu z komunikatem "Wycinek został zapisany w schowku". Teraz możemy wkleić go do dowolnego programu graficznego jak zapewne dobrze wam znany Microsoft Paint lub czegoś zaawansowanego w postaci np. mającej swoje korzenie w środowisk Linuxa aplikacji GIMP, która jest w pełni darmowym odpowiednikiem popularnego Photoshopa. Jeśli już zaznaczyliśmy, to co chcemy, powinno pokazać się duże powiadomienie w prawym dolnym roku ekranu z komunikatem "Wycinek został zapisany w schowku". Teraz możemy wkleić go do dowolnego programu graficznego jak zapewne dobrze wam znany Microsoft Paint lub czegoś zaawansowanego w postaci np. mającej swoje korzenie w środowisk Linuxa, która jest w pełni darmowym odpowiednikiem popularnego Photoshopa.



Komunikat zapisania screena do pamięci podręcznej, można wkleić go do jakiejś aplikacji lub dalej edytować w Windowsie / foto. Instalki.pl



Jednak w tym poradniku dalej będziemy korzystać z tego, co daje fabrycznie sam Microsoft. Klikamy na opisany przed chwilą komunikat o zapisaniu wycinka w schowku. Jeśli z jakiegoś powodu zniknął, to w menu powiadomień (tak, znów ikona jak chmurka dialogowa w prawym końcu paska systemowego) klikamy obszar z napisem "Zaznacz tutaj, aby oznaczyć i udostępnić obraz" lub sam obrazek naszego zrzutu ekranu. Jednak w tym poradniku dalej będziemy korzystać z tego, co daje fabrycznie sam Microsoft. Klikamy na opisany przed chwilą komunikat o zapisaniu wycinka w schowku. Jeśli z jakiegoś powodu zniknął, to w menu powiadomień (tak, znów ikona jak chmurka dialogowa w prawym końcu paska systemowego) klikamy obszar z napisem "Zaznacz tutaj, aby oznaczyć i udostępnić obraz" lub sam obrazek naszego zrzutu ekranu.



Dalsza edycja lub zapisanie screena

I tym samym przechodzimy do aplikacji "Wycinek i szkic", w której możemy coś dodatkowo zaznaczyć, pomalować, dodatkowo przyciąć. Ale to w pełni opcjonalne zabiegi. Na górze pośrodku znajdziemy kilka narzędzi do rysowania i kadrowania. "Piórko kulkowe" (nieprzezroczyste rysowanie), "Ołówek" (prześwitujący, no chyba że przejedziemy kilka razy po tym samym miejscu) i "Wyróżnienie" (działa jak zakreślacz do tekstu, więc przez kolor mocno przebija się nasz screen). Jeśli chcemy zmienić parametry rysowania, to klikamy na używane narzędzie i dostosowujemy grubość linii czy kolor.



W aplikacji możemy narysować coś na naszym screenie, wykadrować go i zapisać, wysłać albo skopiować do schowka / foto. Instalki.pl



Dalej mamy też gumkę, linijkę/kątomierz i kadrowanie. Gumka nie działa jak w programie Microsoft Paint – usuwa całe pociągnięcia rysowania (opcją jest wymazanie wszystkich naniesionych malunków). Linijka i kątomierz umożliwiają rysowanie prostych linii lub łuków (na zasadzie cyrkla) oraz mierzenie długości czy kątów pomiędzy elementami.



W razie poprawek możemy użyć opcji "Cofnij" i "Ponów" standardowymi skrótami klawiszowymi [Ctrl] + [Z] i [Ctrl] + [Y] lub ikonami po lewo w aplikacji. Po ewentualnych malunkach i kadrowaniach, lub od razu chcąc mieć czysty zrzut ekranu, zapisujemy go (ikona dyskietki po prawo - do wyboru JPG, PNG i GIF), kopiujemy do schowka (kolejna ikona), wysyłamy pocztą lub np. do programu OneNote (jeszcze następna pozycja), albo wybieramy z menu znajdującego się na samym końcu drukowanie czy otwarcie obrazka za pomocą innego programu. Dalej mamy też gumkę, linijkę/kątomierz i kadrowanie. Gumka nie działa jak w programie Microsoft Paint – usuwa całe pociągnięcia rysowania (opcją jest wymazanie wszystkich naniesionych malunków). Linijka i kątomierz umożliwiają rysowanie prostych linii lub łuków (na zasadzie cyrkla) oraz mierzenie długości czy kątów pomiędzy elementami.W razie poprawek możemy użyć opcji "Cofnij" i "Ponów" standardowymi skrótami klawiszowymi [Ctrl] + [Z] i [Ctrl] + [Y] lub ikonami po lewo w aplikacji. Po ewentualnych malunkach i kadrowaniach, lub od razu chcąc mieć czysty zrzut ekranu, zapisujemy go (ikona dyskietki po prawo - do wyboru JPG, PNG i GIF), kopiujemy do schowka (kolejna ikona), wysyłamy pocztą lub np. do programu OneNote (jeszcze następna pozycja), albo wybieramy z menu znajdującego się na samym końcu drukowanie czy otwarcie obrazka za pomocą innego programu.



Pełny ekran i szybsza metoda w Windowsie

Wycinek ekranu jest całkiem wygodnym narzędziem, ale dla pełnoekranowych zrzutów w PNG do pliku jest jeszcze szybsza metoda. Wystarczy kombinacja [Win] + [PrtScr] (innymi słowy klawisz Print Screen) i w naszych dokumentach użytkownika wchodząc w "Obrazy" i dalej "Zrzuty ekranu" pojawi się nowy plik z obrazem wszystkiego, co widzieliśmy w chwili wciskania skrótu klawiszowego. Metoda ta działa też w części gier.



Zrzuty ekranu w dokumentach użytkownika Windows (folder "Obrazy") / foto. Instalki.pl



Jeśli chcecie poznać też inne sztuczki z systemu Windows, to idealną lekturą będzie artykuł: 9 trików w Windowsie 10, o których mogliście nie wiedzieć. Jeśli chcecie poznać też inne sztuczki z systemu Windows, to idealną lekturą będzie artykuł:



Źródło i foto: Własne / Instalki.pl

Wycinek lub cały ekran i opcjonalne rysowanie.