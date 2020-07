Doom uruchomiony na Windows 95 zainstalowanym w Minecrafcie

Doom w Minecrafcie? To działa!

Doom to dziś produkcja nieco eksperymentalna. Dosyć regularnie podejmowane są próby uruchomienia jej na coraz to dziwniejsze sposoby. Nie tak dawno udało się to zrobić chociażby przy pomocy… Menadżera Zadań systemu Windows. Dziś przyjrzymy się nieco bardziej „normalnemu” pomysłowi.Społeczność graczy to niezwykle kreatywna grupa użytkowników. Widać to szczególnie w momencie, kiedy przyjrzymy się milionom modyfikacji do Minecrafta – tytułu kultowego i bezdyskusyjnie rewolucyjnego.Pozwala ono na zbudowanie własnego komputera osobistego wewnątrz dobrze znanego sześciennego świata.Mod wykorzystuje oprogramowanie VirtualBox, które z kolei umożliwia uruchamianie przeróżnych systemów operacyjnych, w tym poczciwego Windowsa 95. Więcej o projekcie pisaliśmy TUTAJ Tytuł działa zaskakująco dobrze, ale nie tylko to jest ekscytujące. Pomyślna realizacja tego przedsięwzięcia otwiera furtkę do jeszcze odważniejszych projektów. Kto wie, może już niedługo doczekamy się próby uruchomienia… Wiedźmina 3 w Minecrafcie? Wydaje się to dosyć niemożliwe, ale chyba Internet już kilka razy w historii udowodnił, że takie myślenie potrafi być nieco złudne.Źródło: Reddit / Foto. Reddit (uDrunkMate)