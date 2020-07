Od teraz dostęp do Messengera da się zablokować

Ukryj konwersacje przed wścibskimi oczami.





Facebook Messenger otrzymał właśnie przydatną funkcję, znaną z komunikatorów pokroju WhatsAppa. Od teraz dostęp do aplikacji da się dodatkowo zablokować, uniemożliwiając w ten sposób korzystanie z programu osobom, które sięgną po wcześniej odblokowany smartfon. Funkcja pojawiła się już przy okazji najnowszej aktualizacji Messengera na urządzeniach z systemem iOS - iPhone'ach i iPadach.Do wyboru są aż trzy rodzaje blokady. Użytkownik skorzystać może z dodatkowego hasła, ale także Touch ID (odcisku palca) lub Face ID (skanu twarzy). Wystarczy wejść do, a następnie skierować się do zakładkii wybrać(App Lock). Do wyboru jest kilka różnych kryteriów wpływających na to, kiedy zablokowany zostanie dostęp do programu. Messenger może wymagać odblokowania:Niestety, na tę chwilę blokada aplikacji Messenger nie jest dostępna na urządzeniach z systemem operacyjnym Android i na jej wprowadzenie będzie trzeba zaczekać. Jak długo? Tego nie wiadomo.Aplikację Facebook Messenger pobrać można w kilku wersjach - także tej desktopowej. Messenger dla Androida i komputerów z systemem Windows pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy aplikacji. Messenger dla iOS znajdziecie w App Store.Źródło: Facebook