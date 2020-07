Dropbox z ciemnym motywem i własnym menadżerem haseł

Oddzielny skaner

Oddzielny menadżer haseł

Dzielenie się plikami (na szczęście już nieoddzielne)

Ciemny motyw!

Deweloperzy za nią odpowiedzialni powoli jednak rozszerzają zakres działalności i tworzą z ze swojej marki swoiste centrum bezpieczeństwa dla danych. Wskazują na to najnowsze zapowiedzi nadchodzących nowości.Jeśli korzystaliście kiedyś z Dropboxa, to z pewnością zdajecie sobie sprawę, że pozwala on na skanowanie dokumentów i szybki ich zapis. Pomyślano jednak, iż ta funkcja dobrze sprawdziłaby się jako odrębna aplikacja. Tak też uczyniono.Korzystać z niej mogą jedynie użytkownicy posiadający konto Dropbox. Na chwilę obecną usługa dostępna jest wyłącznie na anglojęzycznych rynkach na urządzenia z systemem iOS. W przyszłości pojawi się również wariant na Androida.Mowa o standardowym menadżerze haseł, który jest dostępny wyłącznie dla płatnych użytkowników głównej usługi. Pozwala on rzecz jasna (w swojej mobilnej, jak i desktopowej odsłonie) na zapisywanie danych logowania, ich autouzupełnianie i zmianę.Skorzystać z niego mogą subskrybenci planu Plus oraz Professional – zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS. Co ciekawe, aplikacja Dropbox zyskała także funkcję Vault, która dodaje opcję zabezpieczenia folderów oraz plików specjalnym kodem.Dropbox pozwoli na wygenerowanie specjalnego linku lub wysłanie danych bezpośrednio do konkretnych odbiorców. Bezpłatni konsumenci otrzymają opcję transferu multimediów o rozmiarze nieprzekraczającym 100 MB, a płatni – 100 GB.Deweloperzy nie podzielili się jednak żadnym konkretnym zrzutem ekranu. Wiemy jedynie, że nie męczy on oczu i jest dostosowany do wszystkich elementów interfejsu usługi.Kiedy możemy spodziewać się implementacji wyżej opisanych funkcji? Tego dokładnie nie wiadomo.Źródło i foto: Dropbox