Wiadomości od Google z nowościami, które mają zbliżyć do siebie użytkowników

Reakcje na wiadomości

Animowane naklejki jako „inteligentna odpowiedź”

Możliwość personalizacji zdjęć

Wiadomości tekstowe

Integracja z Google Duo

Jeśli znajduje się ona również na Waszym urządzeniu, z pewnością zainteresują Was nowości, które do niej właśnie wprowadzono. Jak twierdzą deweloperzy – świeże funkcje mają na celu zbliżyć do siebie użytkowników.Gdy Facebook wprowadził, to niemalże cała społeczność była oburzona, bo „przecież nikt nie będzie tego używał”. Teraz korzystają z tego wszyscy, a rozwiązanie implementowane w pokaźnej części komunikatorów. Do tego grona dołączyły właśnie Wiadomości.Funkcja raczej niczym nie różni się od tej, którą znamy z chociażby Messengera. W usłudze od Google możemy reagować dosłownie takimi samymi siedmioma reakcjami (nie licząc „Trzymaj się” oczywiście) – inna jest wyłącznie szata graficzna.Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obecnych czasach praktycznie już nie dziwi. Zarówno Google, jak i wiele innych deweloperów, używa jej do udoskonalania swoich usług w zakresie proponowania stosownej odpowiedzi na np. wiadomość. Funkcja „Smart Reply” obecna w usłudze Wiadomości sugerowała do tej pory jedynie tekstowe możliwości reakcji.Teraz doszło do jej usprawnienia. Jeśli ktoś napisze do nas „Tęsknię za Tobą”, to oprócz pisemnej propozycji „Ja też!” pojawi się opcja wysłania np. naklejki z płaczącym kotkiem.Tę opcję też z pewnością kojarzycie z innych komunikatorów.Użytkownik otrzyma możliwość rysowania po nim lub dodania tekstu o rożnej czcionce oraz rozmiarze.Trzeba przyznać, że jest to dosyć ograniczony edytor, lecz być może Google w pewnym momencie go jeszcze udoskonali.Przechodzimy do chyba najbardziej przydatnej nowości.W interfejsie rozmowy pojawił się dedykowany przycisk, po którego kliknięciu można nagrać swój głos.O tej opcji słyszeliśmy już w zeszłym roku, lecz najpierw była ona ograniczona do posiadaczy smartfonów marki Pixel, potem trwały jej beta testy, a dopiero teraz zostaje ona powoli wdrażana publicznie. Nareszcie!Google, podobnie jak Microsoft, podejmuje kroki zmierzające ku integracji części swoich platform., czego wynikiem jest pojawienie się przycisku kamery na górnym pasku na ekranie rozmowy z konkretną osobą lub ich grupą.To coraz bardziej zaawansowany komunikator pozwalający także na dzwonienie, rozmowę na kamerkach czy dzielenie się GIF-ami.Google poinformowało, że wszystkie powyżej opisane nowości zostały już wdrożone po stronie serwera.– oczywiście musicie posiadać zaktualizowaną wersję Wiadomości.Źródło i foto: Google