Ta aplikacja na Androida pokaże Ci, czy dana usługa ma dostęp do Twojego aparatu

W Sklepie Play zadebiutowała bowiem aplikacja „Access Dots”, która ma na celu informowanie o tym, czy używana właśnie usługa ma dostęp do Waszego aparatu lub mikrofonu.Program jest odpowiedzią na identyczną funkcję wprowadzoną wraz z iOS 14 na urządzeniach od Apple. Na jakiej zasadzie on działa?Przede wszystkim warto zaznaczyć, że. Przy pierwszym uruchomieniu musimy mu rzecz jasna pozwolić na działanie nad innymi aplikacjami. W opcjach z kolei jesteśmy w stanie wybrać rozmiar kropek dostępu oraz ich położenie na ekranie.Tu kończy się cała filozofia.Zielona informuje o dostępie do kamery, a pomarańczowa do mikrofonu (kolory można dostosować do własnych preferencji). Jest to z pewnością nie lada gratka dla osób stawiających prywatność i bezpieczeństwo ponad wszystko.Planujecie korzystać z aplikacji?Źródło: IJP (via Sklep Play ), wł / Foto. IJP