W sklepie Google Play są już aplikacje chroniące przed 5G. Myślisz, że działają?

Kampania strachu wchodzi na kolejny poziom.





Zarabianie na strachu przed 5G - to bardzo proste

Do wyboru, do koloru. Aplikacje "chroniące" przed 5G. | Źródło: mat. własne z Google Play

Gwarantuję, że tapnięcie zielonego przycisku nie da żadnego efektu. | Źródło: mat. własne z Google Play

Aplikacje chroniące przed 5G to scam i zwykłe oszustwo

Na niczym nie zarabia się tak dobrze, jak na ludzkim strachu i naiwności. W czasach dynamicznej rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej odpowiedzialnej za dostarczanie sieci 5G, dwoją się i troją różne nieprawdopodobne teorie spiskowe. W efekcie tego nadajniki 5G były podpalane wielokrotnie w różnych krajach europejskich - podpalano je także w Polsce . Podczas gdy jedni sieją dezinformację i dopuszczają się aktów wandalizmu, inni starają się napełnić kieszenie pieniędzmi osób przerażonych ekspansją 5G.Pisaliśmy już o Amerykaninie sprzedającym krem rzekomo chroniący przed 5G . Donosiliśmy także o zuchwałym oszustwie na pendrive'y chroniące przed 5G . Absolutną nowością i najnowszym krzykiem mody w środowisku osób podchodzących sceptycznie do osiągnięć świata nauki są obecnie aplikacje chroniące przed 5G. Te pojawiają się w Google Play z coraz większą częstotliwością i wygląda na to, że internetowy gigant niewiele z tym robi.W ofercie sklepu z aplikacjami na Androida widnieje garść aplikacji bezpłatnych oraz kilka rozwiązań darmowych. Nawet bezpłatne narzędzia mają jednak reklamy, za sprawą których ich twórcy z pewnością wychodzą na swoje. Jak działają aplikacje? To akurat bardzo proste: wcale nie działają. Wiele z nich ma jedynie suwak odpowiadający za aktywowanie ochrony, który - zgadliście - nie robi absolutnie nic.Oczywiście w opisach swoich programów twórcy zarzekają się, że ich rozwiązania działają. Pozwolę sobie ich jednak nie cytować, bowiem stanowią one swoisty gwałt na zdrowym rozsądku, zasadach logiki oraz podstawach fizyki. W sekcji opinii sporadycznie natraficie na recenzję zachwyconego internauty, który nagle "poczuł się lepiej" po skorzystaniu z apki. Na Waszym miejscu nie dawałbym im wiary.Widać, że wszystkie aplikacje powstają na szybko i na kolanie, byle tylko zmonetyzować strach przed 5G i naciągnąć jak największą rzeszę osób. Nie dajcie się nabrać i nie pobierajcie tego rodzaju "cudownych" programów. Nigdy nie wiadomo jakie szkodliwe oprogramowanie zainstalujecie wraz z nimi.Możecie być absolutnie pewni co do tego, że w naszej bazie oprogramowania nie ma żadnych aplikacji chroniących przed 5G. Towarzyszyć temu powinna pewność co do tego, że faktycznie działające apki tego typu po prostu nie istnieją i nie są one obecne publikowane w sklepie Google Play.Źródło: mat. własny