Microsoft chwali się nowymi funkcjami w Edge’u Chromium

Oto, co umożliwia przeglądarka.





Coś dla wyraźnego oddzielenia pracy od rozrywki

„Dzięki funkcji Automatycznego Przełączania Profilów Microsoft Edge otwiera link w odpowiednim profilu, oszczędzając czas związany z koniecznością ponownego wprowadzania danych logowania. Jeśli spróbujesz otworzyć link z pracy korzystając z profilu osobistego – lub odwrotnie – Microsoft Edge wyświetli monit o zmianie profilów przed jego otwarciem.”

Automatyczne Przełączanie Profilów w Microsoft Edge. | Źródło: Microsoft

Kolekcje na urządzeniach mobilnych i nie tylko

Kolekcje w Microsoft Edge na smartfonie. | Źródło: Microsoft

Ułatwienia dostępności oraz możliwości językowe

Microsoft Edge bazujący na silniku Chromium już od dłuższego czasu jest przeglądarką wartą wypróbowania. Tymczasem, gigant z Redmond stale wzbogaca ją o kolejne ciekawe nowości, które powinny przyciągnąć do niej dodatkowych użytkowników. Teraz, podczas konferencji Inspire 2020, Microsoft zaprezentował niektóre z nich. Sprawdźcie, o jakich funkcjach mowa.Pierwszą funkcją, którą Microsoft przybliżył w trakcie konferencji Inspire 2020 jest automatyczne przełączanie się Edge’a między poszczególnymi profilami użytkownika przy klikaniu w poszczególne linki. Dzięki niej, jeśli korzystasz z przeglądarki zarówno podczas pracy, jak i poza nią, ale na różnych kontach, przeglądarka powinna być w stanie stwierdzić, czy treści z konkretnego linku bardziej odpowiadają temu, na który jesteś zalogowany obecnie, czy temu drugiemu i w razie potrzeby wybrać inny., wyjaśnia Microsoft.Automatyczne Przełączanie Profilów jest dostępne w przeglądarce Microsoft Edge już od maja . Gdy tylko utworzysz w niej dodatkowy profil, włączy się ona automatycznie. Aby ją wyłączyć wystarczy przejść do Ustawień programu, a następnie do Preferencji dotyczących wielu profilów. Tam odznacz opcję Automatyczne Przełączanie Profilów.Dalszą część prezentacji Microsoftu stanowiły tak zwane Kolekcje, które trafiły już do stabilnej wersji Edge’a na urządzeniach z Androidem i iOS. O co w tych Kolekcjach chodzi? W skrócie, pozwalają one na łatwe zbieranie informacji z różnych stron internetowych, organizowanie ich czy eksportowanie ich do plików.Jeśli chodzi o Kolekcje w desktopowej wersji przeglądarki, te doczekały się aktualizacji. Od teraz do wszystkiego, co w nich zapisaliśmy, można dodawać notatki. Aby tę funkcję wypróbować, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jeden z elementów Kolekcji, a następnie wybrać opcję „Dodaj notatkę”. Co istotne, możliwe jest zmienianie kolorów tła notatek, co ułatwia ich organizację i szybkie odnajdowanie.Edge’a nie od dziś można używać jako przeglądarki plików PDF. Teraz dodatkowo pozwala on jednak na odsłuchiwanie treści takich plików, z czego z pewnością cieszą się osoby, dla których czytanie jest problematyczne lub niemożliwe. Dodatkowo w programie uproszczono proces edytowania PDFów i ich zapisywania.Ostatecznie Microsoft pochwalił się, że Edge potrafi tłumaczyć strony internetowe już na 54 języki. By się o tym przekonać, wystarczy wejść na stronę internetową zawierającą treści napisane w języku nam nieznanym i z paska adresowego wybrać dostępne opcje tłumaczenia.Przeglądarka Microsoft Edge jest już dostępna w wersjach przeznaczonych na systemy Windows 7, Windows 8 i Windows 10, a także macOS oraz urządzenia z Androidem i iOS. Pamiętajcie, że możecie pobrać ją za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Microsoft , fot. tyt. Canva