Camtasia 2020 wydana. Na jakie nowości mogą liczyć użytkownicy?

Kolejna edycja popularnego programu.





Nowości w Camtasia 2020

. Twórcy postawili tym razem na ulepszenie funkcji umożliwiających tworzenie szkoleń czy poradników. Z badania przeprowadzonego przez deweloperów jasno bowiem wyniknęło, że użytkownicy cenią sobie najbardziej te filmy instruktażowe, które są przejrzyste i spójne w każdym celu.Czego więc konsumenci mogą spodziewać się po nowej odsłonie usługi?– osoby, które zdecydują się na zaktualizowanie programu ujrzą kilka dedykowanych szablonów. Te z kolei mogą wykorzystać do opracowania materiału wideo w jednolitym stylu. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by tworzyli niestandardowe szablony dostosowane do indywidualnych lub firmowych potrzeb. Wszystko to okraszone zostało opcją „plug and play” pozwalającą na sprawne zamienienie wybranego schematu na inny poprzez przeciągnięcie go na główną oś.– ta funkcja została zaimplementowana z myślą o większych zespołach. Za pomocą Camtasia 2020 można teraz tworzyć i eksportować pakiety zaprojektowanych szablonów, by potem udostępniać je członkom teamu. Paczka zawierająca wszystkie elementy wykreowanego szablonu może zostać bez problemu wysłana innym osobom, a potem przez nie edytowana. Dzięki temu proces ujednolicania pracy powinien przebiegać znacznie sprawniej.– osobiście zdziwiłem się, gdy ujrzałem tą nowość. Firma TechSmith dopiero teraz zdecydowała się na wdrożenie dosyć podstawowej funkcji, jaką jest możliwość dodawania najczęściej używanych narzędzi do listy ulubionych i szybkiego dostępu. Została ona dodana na prośby użytkowników. Lepiej późno niż wcale.– już sama nazwa sugeruje z czym do czynienia będą mieli użytkownicy. Włączenie tej funkcji sprawi, że wszystkie elementy znajdujące się na wybranej ścieżce zostaną ze sobą połączone. Według deweloperów ma to ułatwić zmianę położenia konkretnych plików, ich przycinanie, zastępowanie i wstawianie nowych.– ta nowość dedykowana jest zaawansowanym użytkownikom. Mogą oni teraz tworzyć statyczne i animowane maski definiujące sposób wyświetlania zawartości różnych ścieżek. Dodatkowo wprowadzono konfigurowalne ustawienia narzędzi i ulepszone okno z widokiem na wszystkie dodane dane multimedialne.Warto jednak pamiętać, że Camtasia 2020 to program płatny.Jeśli jednak posiadasz poprzednią wersję usługi, to za aktualizację do tegorocznej odsłony należy uiścić opłatę w wysokości 99 dolarów.Źródło i foto: TechSmith