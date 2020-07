Google Meet zintegrowane z Gmailem. To duża zmiana

Odważny krok koncernu.





Gmail będzie centrum komunikacyjnym

Foto. Google

Google Meet to jeden z wielu komunikatorów dostępnych na rynku. Nie tak dawno koncern z Moutain View poinformował, że już za pewien czas Gmail przestanie być tylko klientem pocztowym . Właśnie mamy do czynienia z wykonaniem pierwszego kroku w celu zrealizowania tej obietnicy.Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu, Gmail na Androida wzbogacił się o dedykowaną zakładkę dla usługi Meet, która została umiejscowiona na dolnym pasku funkcyjnym. Tym samym mobilna aplikacja platformy ma być powoli wygaszana.Został on po prostu przeniesiony do Gmaila, więc – na razie – nie ma co liczyć na pokaźne nowości. Integracja jest jednak dosyć znaczącym krokiem dla osób korzystających z ekosystemu od Google.Teraz nie muszą oni posiadać dwóch oddzielnych aplikacji.Czy tak się stanie? Nie da się tego w obecnym stanie rozwoju powiedzieć.Usługa rzecz jasna nie zniknie wtedy z Gmaila - możliwość wygenerowania linku do spotkania pojawi się w wysuwanej sekcji poczty po lewej stronie.Integracja wchodzi w życie z najnowszą aktualizacją, która miała miejsce już wczoraj. Osoby niewidzące jeszcze zmian muszą uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Google / Foto. Google