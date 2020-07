Mapy Google z nowymi funkcjami dla rowerzystów

Oto, na czym polegają.





Odnajdowanie wypożyczalni rowerów w Mapach Google będzie łatwiejsze

W wybranych miastach Mapy Google ułatwią planowanie przejażdżek na wypożyczonych rowerach. Źródło: Google

Nowości w Mapach Google – gdzie z nich skorzystamy?

Mapy Google to aplikacja przydatna nie tylko dla kierowców samochodów czy pieszych, ale również dla rowerzystów. Ta od lat pozwala bowiem na wyznaczanie tras dla podróży rowerem, a także wyszukiwanie ścieżek rowerowych, dróg przyjaznych dla rowerzystów, czy też wydzielonych dla nich pasów ruchu. Teraz Mapy stały się dla cyklistów jeszcze przyjaźniejsze, a przynajmniej w niektórych miejscach na świecie.W ciągu kilku najbliższych tygodni w dziesięciu miastach z przeróżnych krajów Google zamierza udostępnić w Mapach nowe ciekawe funkcje. Te powinny spodobać się w szczególności tym, którzy nie posiadają własnych jednośladów. Mają mieć one bowiem bezpośredni związek z publicznymi systemami wypożyczania rowerów.Na czym nowe funkcje mają polegać? W skrócie, przy wyszukiwaniu tras rowerowych użytkownik powinien dzięki nim zobaczyć na mapie informacje dotyczące pobliskich samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich. Jeżeli kliknie on w jedną z takich stacji na ekranie, otrzyma wskazówki, w jaki sposób dotrzeć do niej pieszo, a także dane o dostępności rowerów.Za sprawą nadchodzących opcji Mapy będą też pokazywać wypożyczalnie najbliższe końcowego punktu podróży oraz komunikować, jak dotrzeć do nich, a także z nich do owego punktu, pieszo. W przypadku niektórych miast aplikacja ma nawet udostępniać linki kierujące do aplikacji potrzebnych do skorzystania z konkretnych wypożyczalni rowerów miejskich.Wspomniane miasta, w których na przestrzeni kolejnych tygodni nowe funkcje mają się pojawić, to Chicago, Nowy Jork, San Francisco (a właściwie cały rejon San Francisco Bay Area), Waszyngton, Londyn, Meksyk, Montreal, Rio De Janeiro, São Paulo oraz Tajpei (i Nowe Tajpej). Rzecz jasna, w przyszłości Google zamierza zaimplementować je w kolejnych miejscach świata. Kto wie, czy z czasem nie trafią też do Polski.Jeśli wkrótce planujecie podróż do jednego z wymienionych miast, koniecznie przetestujcie opisane wyżej funkcjonalności. Potem dajcie znać, jak się sprawują i co o nich sądzicie.Źródło: Google