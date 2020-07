Microsoft: bug w Windows 10 powoduje problemy z połączeniem sieciowym

Znowu wpadka.





Windows 10 i problemy z siecią

Ikona połączenia sieciowego dezinformuje użytkownika i niektóre aplikacje. | Źródło: Techspot

Internet nie działa. Co robić?

Niespodzianka, nowe błędy w Windowsie 10! Tak naprawdę nie jest to jednak nic niespodziewanego, bowiem problemy z system Microsoftu pojawiają się cyklicznie. Tym razem winowajcą jest aktualizacja Windows 10 2004, znana także pod nazwą May 2020 Update. Tak, Microsoft oficjalnie potwierdził istnienie buga. Ja naprawdę nie wymyślam tych błędów.Microsoft zakomunikował, że aktualizacja majowa systemu Windows 10 obarczona jest w przypadkach niektórych konfiguracji błędem związanym z ikoną Network Connectivity Status Indicator (NCSI) na pasku zadań. Grafika dezinformuje użytkowników systemu sugerując, że ci utracili połączenie z Internetem nawet w sytuacji, gdy komunikacja z siecią za pośrednictwem przeglądarki internetowej działa bez zarzutu.Realnym problemem nie jest jednak ikona, a zachowanie niektórych aplikacji. Programy czerpiące informacje o stanie połączenia z narzędzi Windowsa 10 odmawiają współpracy. Poszkodowani skarżą się, że nie mogą korzystać z OneDrive 'a, Spotify , Microsoft Store, czy też Microsoft 365.W sieci opublikowano rozwiązanie, które w niektórych przypadkach pozwala rozprawić się z bugiem. Wymaga ono edycji rejestru systemu Windows, zatem pamiętajcie, że robicie to na własną odpowiedzialność.Kliknij na ikonę wyszukiwania i wpisz regedit.Uruchom Edytor Rejestru.Przejdź do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\InterneKliknij na EnableActiveProbing i zmień wartość z 0 na 1.Zatwierdź działanie i zamknij Edytor Rejestru.Zrestartuj komputerPowyższa metoda nie działa we wszystkich przypadkach, ale pomogła części poszkodowanych.Według danych przekazywanych przez AdDuplex, Windows 10 May 2020 Update na początku tego miesiąca zainstalowany był na ok. 7% wszystkich komputerów.Źródło: Microsoft