Alternatywy dla WinRar. Jaki program do archiwizowania danych?

Co zamiast WinRara? Alternatywy dla WinRar w 2020 roku

7-Zip

PeaZip

B1 Free Archiver

Zipware

Bandizip

jZip

BreeZip

Ashampoo ZIP Free

Żyjemy w czasach, w których wcale nie trzeba korzystać z płatnego oprogramowania. Linux zamiast Windowsa, czy też LibreOffice zamiast Microsoft Office stają się coraz popularniejszym wyborem. Kilka dni temu w naszym artykule zwracaliśmy uwagę na fenomen płatnego programu WinRar . Wielu Polaków użytkuje go, nie mając przy tym świadomości, że robi to niezgodnie z licencją. Z tej właśnie okazji postanowiliśmy zaproponować bezpłatne alternatywy dla WinRara, które swoim działaniem nie ustępują mu ani na krok.Wybór oczywisty. Jeśli gdzieś poleca się jakąś alternatywę dla płatnych rozwiązań w postaci programów WinRar i WinZip, to jest to właśnie 7-Zip. Umieszczony na pierwszej pozycji naszego zestawienia program wykorzystuje otwartoźródłowy kod. Dlaczego jest uwielbiany przez miliony? Bo oferowana przez niego kompresja danych jest niezrównana i nieosiągalna dla obu wzmiankowanych płatnych aplikacji. Ba, jest jeszcze lepsza w przypadku własnego formatu 7z. Oczywiście 7-Zip radzi sobie doskonale z pakowaniem i rozpakowywaniem plików do popularnych formatów RAR, ZIP, GZIP i TAR. Program oferuje szyfrowanie AES-256 w przypadku archiwów 7z i ZIP.PeaZip nazywany jest często ładniejszym 7-zipem. To niepozorne otwartoźródłowe narzędzie obsługuje wszystkie popularne formaty archiwów - 7z, ZIP, RAR, BZ2, XZ, GZ, TAR i wiele innych, łącznie ponad sto. Jego atut stanowi naprawdę świetne szyfrowanie, które chroni dane przed niepowołanym dostępem. Użytkownicy chwalą sobie możliwość pakowania i rozpakowywania wielu archiwów na raz. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podzielić archiwum na kilka części. Język polski jest obsługiwany, a użytkownik ma możliwość personalizowania wyglądu narzędzia poprzez zmianę skórki.Ten bezpłatny program kompresujący cieszy oczy przejrzystym i ładnym interfejsem (także w języku polskim) oraz szybkością kompresji i dekompresji danych. Poza własnym, otwartym formatem archiwalnym B1 radzi sobie bez problemu z innymi, popularnymi formatami. Aplikacja oferuje szyfrowanie plików przy użyciu algorytmu AES-256. Co ciekawe, istnieje jej online'owy wariant, którego rzecz jasna nie trzeba instalować. To bardzo dobre rozwiązanie w sytuacji, w której na dany komputer nie możecie pobierać żadnych programów, na przykład ze względu na politykę firmy, dla której pracujecie.Czytelny, prosty w obsłudze i wyglądający nowocześniej od wielu prezentowanych tu programów Zipware prawdopodobnie spodoba się osobom preferującym minimalistyczne, estetyczne i proste programy. Co więcej, Zipware jako jeden z niewielu darmowych archiwizerów jest w stanie skanować archiwa z danymi w poszukiwaniu wirusów i innego rodzaju malware. Archiwa tworzone w Zipware da się zabezpieczać hasłami, szyfrowanymi za pomocą algorytmu AES-256. Warto wspomnieć, że aplikacja pozwala dodawać i usuwać pliki do już istniejących "paczek", bez konieczności i rozpakowywania.Ten niewielki, darmowy archiwizer plików ma zaletę, która ucieszy posiadaczy wydajnych komputerów: w trakcie kompresowania danych robi doskonały użytek z wielu rdzeni. Aplikacja skanuje samodzielnie otwierane archiwa pod kątem obecności szkodliwego oprogramowania (podobnie jak Zipware) i daje możliwość szyfrowania paczek danych algorytmem AES-256 lub ZipCrypto. Ciekawostka: Bandizip wspiera nazwy plików w Unicode, dzięki czemu archiwa mogą być tworzone również przy wykorzystaniu polskich znaków. Bandizip wspiera wszystkie popularne i mniej popularne formaty archiwów, na czele z 7z, RAR i ZUP. Wada? Reklamy...Jeśli któryś z programów na tej liście jest w stanie dorównać skutecznością archiwizacji 7-Zipowi, to jest to na pewno jZip. Darmowe, otwartoźródłowe narzędzie wspiera niezbędne formaty pokroju RAR, ZIP, 7z, TAR i GZip. W przeciwieństwie do 7-Zipa ma na prawdę nieskomplikowany interfejs, który docenią mniej zaawansowani użytkownicy. Nie uświadczycie tu zbyt wielu opcji personalizacji, ale hej! To przecież tylko program do archiwizowania danych, prawda?Czy to Eksplorator Windows? Nie, to program do archiwizacji danych o nazwie BreeZip, który do złudzenia go przypomina. Ta alternatywa dla WinRara daje zbliżone możliwości do oferowanych przez płatny program. Użytkownik może tworzyć archiwa chronione hasłem, a także je otwierać, przeglądać i rozpakowywać. Ochrona hasłem? Oczywiście. Program jest dostępny w sklepie Microsoft Store, gdzie cieszy się bardzo dobrymi opiniami ze strony użytkowników systemu Windows 10.Programów od Ashampoo nikomu nie trzeba chyba specjalnie przedstawiać. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że pośród oprogramowania do czyszczenia komputera firma ta oferuje też program do kompresji danych. Bezpłatna jego wersja daje możliwość tworzenia samorozpakowujących się archiwów SFX, dzielenia uprzednio spakowanych danych, czy też naprawiania uszkodzonych paczek. Ashampoo nie tylko jest w stanie tworzyć archiwa o nieograniczonych rozmiarach, ale także kompresować dane bez względu na ich rozmiar. Obsługuje wszystkie popularne rozszerzenia, szyfruje pliki przy użyciu 256-bitowego algorytmu i wygląda fenomenalnie. Co zamiast WinRara? Może na przykład ten program!Czy użytkujecie archiwizatory danych spoza powyższej listy? A może używaliście któryś z proponowanych programów i chcielibyście z jakiegoś powodu kategorycznie odradzić go innymi internautom? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach!Źródło: mat. własny