10 widżetów na Androida, z których warto skorzystać

Znakomite cytaty



Mądry nie potyka się dwa razy o ten sam kamień. To uzbeckie przysłowie może być jednym z cytatów, które odnajdziemy w aplikacji o dość ciekawej nazwie -





Zaprezentowane przeze mnie 10 widżetów, to tylko niewielki procent aplikacji, które można odnaleźć w sklepie Google Play. O ile, niektóre z nich są bardzo popularne i posiadają tysiące użytkowników, o tyle znaczna część z nich jest niszowa. Warto eksplorować zasoby sklepu aby znaleźć perełki, które pięknie przyozdobią każdy pulpit. Widżety są już dość leciwym rozwiązaniem, jednak niewiele wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miały przejść do lamusa. W moim odczuciu dodanie obsługi widżetów do systemu mobilnego Apple, może pomóc w rozwoju niezwykle ambitnych projektów, gdyż telefony z logiem nadgryzionego jabłka stanowią znaczną część rynku urządzeń mobilnych.



Czy korzystacie z widżetów na swoich urządzeniach? Jeśli tak, to z jakich? Zachęcamy do dzielenia się swoimi preferencjami i odkryciami w komentarzach!



Mądry nie potyka się dwa razy o ten sam kamień. To uzbeckie przysłowie może być jednym z cytatów, które odnajdziemy w aplikacji o dość ciekawej nazwie - Znakomite cytaty . Jak sugeruje sama nazwa, aplikacja zawiera szereg cytatów i sentencji filozofów, mędrców i ludzi, którzy zapisali się w annałach historii. Użyteczne dla ludzi, którzy szukają inspiracji lub chcą zabłysnąć wśród znajomych.

Istnieje bardzo wiele legalnych źródeł filmów i seriali. Netflix, HBO Go czy chociażby Player, to trzy z popularnych w naszym kraju serwisów. W czasach, gdy seriale produkowane są niemalże non-stop, przestrzeganie kalendarza premier jest niezwykle trudne. Aby poradzić sobie z niesforną biblioteką, warto skorzystać z Trakt.tv, który działa na zasadzie podobnej do muzycznego Last.fm. Trakt nie posiada niestety aplikacji mobilnej, ale jego API zostało wykorzystane w aplikacji SeriesGuide . Aplikacja służy zarówno jako kalendarz, jak i menedżer biblioteki seriali i filmów. Widżet daje natychmiastowy dostęp do kalendarza premier. Pierwsza część finałowego sezonu Lucyfera już niedługo! ;)